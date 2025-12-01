ओवरटेक विवाद में दरोगा से झगड़े के बाद आर्मी जवान की रॉड से की हत्या

विवेक सिंह , जो दिल्ली में आर्मी में तैनात थे, अपनी चाचा की लड़की की शादी में हिस्सा लेने के लिए 29 नवंबर को घर आए थे। लौटते समय कोहड़ार के पास स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों से ओवरटेक विवाद के चलते उनके ऊपर हमला हो गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पिता उमाकांत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने चाका, नैनी के पांच युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में एक यूपी पुलिस का सब-इंस्पेक्टर भी शामिल है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है।