प्रयागराज रोडवेज का शिफ्टिंग प्लान, सिविल लाइंस बस अड्डा 21 से लॉक, झूंसी और विद्या वाहिनी मैदान बनेंगे नए बस स्टेशन

Prayagraj Roadways News: सिविल लाइंस बस अड्डा 21 दिसंबर रविवार से बंद होगा। अगर आप वाराणसी, गोरखपुर या जौनपुर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सिविल लाइंस बस स्टैंड से इन रूटों की बसों का संचालन पूरी तरह बंद होने जा रहा है। अब यात्रियों को बस पकड़ने के लिए झूंसी स्थित रोडवेज की अस्थायी वर्कशॉप पर जाना होगा। महाकुंभ के मद्देनजर बस अड्डे के पुनर्विकास कार्य और शहर के जाम को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है।