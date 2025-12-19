कोडीन सिरप कांड : हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, दुबई में बैठे सरगना को झटका

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने सोमवार (15 दिसंबर 2025) को FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली 22 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पुलिस अब कभी भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। शुभम जायसवाल (32), जो 25 हजार रुपए का इनामी है, फिलहाल दुबई में छिपा हुआ माना जा रहा है। इस सिंडिकेट में 6 बड़े चेहरे और कुल 68 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।