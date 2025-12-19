19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

कोडीन सिरप कांड : हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, दुबई में बैठे सरगना को झटका

Codeine Syrup Smuggling Case : कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 19, 2025

कोडीन कफ सिरप मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, PC- X

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने सोमवार (15 दिसंबर 2025) को FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली 22 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पुलिस अब कभी भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। शुभम जायसवाल (32), जो 25 हजार रुपए का इनामी है, फिलहाल दुबई में छिपा हुआ माना जा रहा है। इस सिंडिकेट में 6 बड़े चेहरे और कुल 68 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

2 दिसंबर 2025 को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रहा है। ED के निशाने पर 50 आरोपी हैं। एक हफ्ते पहले ED ने लखनऊ, रांची, अहमदाबाद समेत देशभर में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें STF के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की लखनऊ स्थित कोठी, सहारनपुर के राणा बंधु विभोर और विशाल के ठिकाने, शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों के घर शामिल थे।

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट में कहा- 'कफ सिरप में कोडीन फॉस्फेट नामक तत्व मिला है, जिसका उपयोग सिर्फ नशे के लिए किया जा रहा था। इसलिए मामला NDPS एक्ट का है, जिसके प्रावधानों का याचियों ने उल्लंघन किया। फर्जी फर्म बनाकर सिर्फ कागज पर ट्रांजैक्शन दिखाए गए। वास्तव में कफ सिरप को चोरी-छिपे नशे के लिए कई राज्यों में भेजा गया।'

18 अक्टूबर को दर्ज हुआ था पहला केस

प्रदेश में सबसे पहली FIR सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में 18 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई। सोनभद्र SP अभिषेक वर्मा के अनुसार, दीपावली के समय वाहनों की चेकिंग सख्त थी। 18 अक्टूबर की रात एक्साइज विभाग के साथ पुलिस टीम ने एक ट्रक रोका, जो त्रिपुरा जा रहा था। ट्रक में नमकीन भरा था, लेकिन नमकीन के बीच कोडीन कफ सिरप की 1.19 लाख शीशियां छिपी थीं, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी।

ट्रक ड्राइवर हेमंत पाल, बृजमोहन शिवहरे और MP के ट्रांसपोर्टर रामगोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि शीशियां गाजियाबाद से लोड हुई थीं। इसके बाद मेरठ से सौरभ त्यागी, वसीम और आसिफ को पकड़ा गया। रांची से एक ट्रक और गाजियाबाद से 4 ट्रक जब्त किए गए, जहां चूने और चावल की बोरियों में सिरप छिपा था।

दुबई कनेक्शन और फर्जी फर्में

पूछताछ में दुबई में छिपे शुभम जायसवाल, वसीम और आसिफ का नाम सामने आया। इनके खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में FIR दर्ज है। जांच से पता चला कि शुभम के जरिए सिरप बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता था। शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल समेत वाराणसी के 28 दवा कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि 100 करोड़ की 89 लाख शीशियां खरीदी-बेची गईं।

वाराणसी के 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशियां खरीदी गईं, लेकिन ज्यादातर स्टोर मौके पर नहीं मिले। जांच में 9 बंद फर्मों (जैसे सृष्टि फार्मा, जीटी इंटरप्राइजेज आदि) को सिरप बेचने का खुलासा हुआ। ये फर्में सिर्फ कोडीन सिरप की अवैध खरीद-बिक्री के लिए बनाई गई थीं। सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली समेत कई जिलों में शुभम के खिलाफ केस दर्ज हैं।

शुभम ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था बेगुनाह

14 दिन पहले दुबई से शुभम जायसवाल ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा- 'मैंने कोई जहरीली सिरप नहीं बेची। मेरे द्वारा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत नहीं हुई। फेंसिडिल सिरप न तो जहरीली है, न ही प्रतिबंधित है। सपा प्रमुख अखिलेश और अन्य नेताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति न करें। सीएम योगी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। जांच करा लीजिए, मेरे पास सबूत हैं।'

हालांकि, ED ने शुभम को समन जारी किया है और गैर-हाजिर होने पर NBW और इंटरपोल नोटिस की चेतावनी दी है। पुलिस का दावा है कि शुभम ने फर्जी बिलों और शेल फर्मों से सिरप पड़ोसी देशों में रूट किया। मामले की जांच जारी है, और ED की छापेमारी से नए खुलासे की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

डेढ़ साल के बच्चे की किडनी निकालने का आरोप, 7 डॉक्टरों पर केस, राजस्थान से मथुरा इलाज कराने आया था किसान
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 04:44 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / कोडीन सिरप कांड : हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, दुबई में बैठे सरगना को झटका

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कलयुगी बेटी की करतूत, मां की पाई-पाई हड़पकर रचाई दूसरी शादी

प्रयागराज

UP Weather: मौसम का महाप्रकोप, 20 जिलों में भयानक कोहरे लिए रेड अलर्ट जारी, जीरो विजिबिलिटी की चेतावनी

प्रयागराज

Railway News: रेलवे देने जा रहा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट, भीतर बैठकर लीजिए लजीज व्यंजनों का आनंद, जानें क्या होगा खास

प्रयागराज

अफसरों का गजब कारनामा, PM आवास के पैसे से दौड़ाई अपनी कार

प्रयागराज

ठायं…ठायं…हिस्ट्रीशीटर के सिर में मारी 2 गोली, साथी के मर्डर के बाद मारने की खाई थी कसम

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.