Railway News: रेलवे देने जा रहा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट, भीतर बैठकर लीजिए लजीज व्यंजनों का आनंद, जानें क्या होगा खास

Railway Loco restaurant: भारतीय रेलवे यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट की सफलता के बाद अब रेलवे एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में देश का पहला लोको रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। यानी अब यात्री पुराने रेल इंजन के भीतर बैठकर भोजन का आनंद ले सकेंगे।
छिवकी रेलवे स्टेशन पर बनेगा स्वाद का ठिकाना
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस अनोखे प्रोजेक्ट की तैयारी पूरी कर ली है। यह देश का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो किसी डिब्बे में नहीं, बल्कि रेल के इंजन में बनेगा। इसे प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन के मुख्य एंट्री गेट के पास स्थापित किया जाएगा। इसी महीने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
क्या है प्रोजेक्ट की खास बातें
रेलवे इस रेस्टोरेंट के लिए 10 साल का लाइसेंस प्रदान करेगा। पुराने लोकोमोटिव के आंतरिक हिस्से को खाली करके उसे मॉडर्न लुक दिया जाएगा। इसमें एयर कंडीशनिंग, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और थीम-बेस्ड सजावट होगी।यहां केवल डाइन-इन ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन एप या पोर्टल के जरिए घर बैठे खाना मंगवाने की सुविधा भी मिलेगी।
मेनू में क्या होगा खास?
इस लोको रेस्टोरेंट में उत्तर भारतीय थाली से लेकर फास्ट फूड तक सब कुछ उपलब्ध होगा। रेलवे का विशेष जोर स्थानीय व्यंजनों पर रहेगा ताकि यात्रियों को प्रयागराज का असली स्वाद मिल सके। इसके अलावा यहां ग्लोबल डिशेज भी परोसी जाएंगी।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली-हावड़ा मुख्य रूट पर स्थित होने के कारण छिवकी स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। यह रेस्टोरेंट न केवल यात्रियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। अगर प्रयागराज का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े स्टेशनों पर भी लोको रेस्टोरेंट नजर आएंगे।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग