Railway News: रेलवे देने जा रहा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट, भीतर बैठकर लीजिए लजीज व्यंजनों का आनंद, जानें क्या होगा खास

Railway Loco restaurant: भारतीय रेलवे यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट की सफलता के बाद अब रेलवे एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में देश का पहला लोको रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। यानी अब यात्री पुराने रेल इंजन के भीतर बैठकर भोजन का आनंद ले सकेंगे।