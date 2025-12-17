17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Railway News: रेलवे देने जा रहा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट, भीतर बैठकर लीजिए लजीज व्यंजनों का आनंद, जानें क्या होगा खास

रेलवे देश का पहला लोको रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर शुरू करने जा रहा है। इसके साथ यात्री शुरू कर सकेंगे स्वाद का नया सफर। इस अनोखे रेस्टोरेंट में यात्रियों का ख़ास ध्यान रखा जाएगा।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 17, 2025

Railway Loco restaurant: भारतीय रेलवे यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट की सफलता के बाद अब रेलवे एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में देश का पहला लोको रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। यानी अब यात्री पुराने रेल इंजन के भीतर बैठकर भोजन का आनंद ले सकेंगे।

छिवकी रेलवे स्टेशन पर बनेगा स्वाद का ठिकाना

उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस अनोखे प्रोजेक्ट की तैयारी पूरी कर ली है। यह देश का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो किसी डिब्बे में नहीं, बल्कि रेल के इंजन में बनेगा। इसे प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन के मुख्य एंट्री गेट के पास स्थापित किया जाएगा। इसी महीने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

क्या है प्रोजेक्ट की खास बातें

रेलवे इस रेस्टोरेंट के लिए 10 साल का लाइसेंस प्रदान करेगा। पुराने लोकोमोटिव के आंतरिक हिस्से को खाली करके उसे मॉडर्न लुक दिया जाएगा। इसमें एयर कंडीशनिंग, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और थीम-बेस्ड सजावट होगी।यहां केवल डाइन-इन ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन एप या पोर्टल के जरिए घर बैठे खाना मंगवाने की सुविधा भी मिलेगी।

मेनू में क्या होगा खास?

इस लोको रेस्टोरेंट में उत्तर भारतीय थाली से लेकर फास्ट फूड तक सब कुछ उपलब्ध होगा। रेलवे का विशेष जोर स्थानीय व्यंजनों पर रहेगा ताकि यात्रियों को प्रयागराज का असली स्वाद मिल सके। इसके अलावा यहां ग्लोबल डिशेज भी परोसी जाएंगी।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

​दिल्ली-हावड़ा मुख्य रूट पर स्थित होने के कारण छिवकी स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। यह रेस्टोरेंट न केवल यात्रियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। अगर प्रयागराज का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े स्टेशनों पर भी लोको रेस्टोरेंट नजर आएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Railway News: रेलवे देने जा रहा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट, भीतर बैठकर लीजिए लजीज व्यंजनों का आनंद, जानें क्या होगा खास

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अफसरों का गजब कारनामा, PM आवास के पैसे से दौड़ाई अपनी कार

प्रयागराज

ठायं…ठायं…हिस्ट्रीशीटर के सिर में मारी 2 गोली, साथी के मर्डर के बाद मारने की खाई थी कसम

प्रयागराज

प्रयागराज जंक्शन पर थर्रा उठी सबकी सांसें, चीते की तरह कूद कर इंस्पेक्टर ने चलती ट्रेन के नीचे जाने से बचाई महिला की जान

प्रयागराज

अब एस्टीमेट का झंझट खत्म, आसान हुआ बिजली कनेक्शन, लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ

प्रयागराज

इलाहाबाद के सिविल लाइंस में पहली बार गरजी थी AK-47, बीच सड़क पर मारी थी गोलियां

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.