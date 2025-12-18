18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

डेढ़ साल के बच्चे की किडनी निकालने का आरोप, 7 डॉक्टरों पर केस, राजस्थान से मथुरा इलाज कराने आया था किसान

Mathura News : राजस्थान से एक किसान अपने 1.5 साल के बच्चे का इलाज करवाने के लिए आया था। किसान ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके बेटे की किड़नी निकाल ली।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 18, 2025

1.5 साल के बच्चे की किड़नी निकालने का आरोप, PC- Patrika

मथुरा : मथुरा से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां राजस्थान से एक किसान अपने 1.5 साल के बच्चे का इलाज करवाने के लिए आया था। बच्चे के पेट में गांठ बताई जा रही थी। लेकिन, किसान ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके बेटे की किडनी निकाल ली। राजस्थान के किसान ने अस्पताल के डायरेक्टर और 7 नामजद डॉक्टरों सहित कुल 15 लोगों पर अपने मासूम बेटे की किडनी निकालने का संगीन आरोप लगाया है।

राजस्थान के जिला डींग की तहसील पहाड़ी के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह पुत्र यादराम ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। भीम सिंह के अनुसार, उनके 1.5 साल के बेटे मयंक के पेट में गांठ थी, जिसके इलाज के लिए वे उसे 31 मई 2024 को मथुरा के के.डी. मेडिकल कॉलेज लाए थे। वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन बाद की जांचों में पता चला कि बच्चे की बाईं किडनी ही गायब है।

भीम सिंह ने इन डॉक्टरों पर दर्ज कराया केस

न्यायालय के हस्तक्षेप और धारा 173(4) BNSS के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद पुलिस ने अस्पताल के प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डॉ. श्याम बिहारी शर्मा, डॉ. समर्थ, डॉ. आशीष, डॉ. निश्चेतना, डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. शालिनी, डॉ. पुष्पेंद्र, डायरेक्टर, कान्ता देवी मेडिकल कॉलेज (अकबरपुर, मथुरा) के अलावा 5-6 अन्य अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

छाता थाना पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 143 (गैरकानूनी जनसमूह) और मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 की धारा 18 व 19 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं विशेष रूप से मानव अंगों के अवैध व्यापार और बिना सहमति अंग निकालने की ओर इंगित करती हैं।

दोबारा जांच करवाने पर किडनी निकालने की हुई पुष्टि

भीम सिंह का आरोप है कि डॉक्टरों ने गांठ निकालने के बहाने बच्चे की किडनी निकाल ली। जब उन्होंने जयपुर के अस्पतालों में दोबारा जांच कराई, तो किडनी गायब होने और संक्रमण की पुष्टि हुई। पीड़ित का आरोप है कि पूछताछ करने पर उन्हें डराया-धमकाया गया। वर्तमान में पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

विवादों में रहा है मथुरा का केडी हॉस्पिटल

ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मथुरा के केडी हॉस्पिटल पर आरोप पहली बार लगे हों। केडी अस्पताल प्रबंधन कई बार आरोपो के घेरे में रहा है। कोरोना काल में भी मृतकों के शवों को लेकर भी तरह तरह के आरोप लगे थे।

छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने कहा कि जांच की जा रही है। देखना होगा कि क्या यह वास्तव में एक संगठित मानव अंग तस्करी का हिस्सा है या कोई चिकित्सकीय लापरवाही, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा।

ये भी पढ़ें

मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:02 pm

Published on:

18 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / डेढ़ साल के बच्चे की किडनी निकालने का आरोप, 7 डॉक्टरों पर केस, राजस्थान से मथुरा इलाज कराने आया था किसान

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मथुरा दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: एक और घायल की मौत, 5 की शिनाख्त, डीएम बोले- अभी तीन शवों के परिजनों का इंतजार 

घायलों से हाल-चाल पूछते डीएम (फोटो सोर्स- डीएम मथुरा)
मथुरा

यमुना एक्सप्रेस-वे हादसा: अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, पिता के लिए 6 साल के बेटे ने दिया ब्लड सैंपल

घायलों का हाल-चाल लेते (फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस)
मथुरा

विराट अनुष्का वृंदावन के केली कुंज आने का था खास उद्देश्य, गले में दिखी गुरु दीक्षा वाली कंठी

संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' भजन मार्ग)
मथुरा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, जानें क्या बातें हुई

अनुष्का शर्मा विराट कोहली संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे (फोटो सोर्स- 'X' भजन मार्ग)
मथुरा

बदायूं और मथुरा में ठंड-कोहरे का कहर: सभी बोर्डों के स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन

कड़ाके की ठंड, घना कोहरा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.