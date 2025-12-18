डेढ़ साल के बच्चे की किडनी निकालने का आरोप, 7 डॉक्टरों पर केस, राजस्थान से मथुरा इलाज कराने आया था किसान

मथुरा : मथुरा से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां राजस्थान से एक किसान अपने 1.5 साल के बच्चे का इलाज करवाने के लिए आया था। बच्चे के पेट में गांठ बताई जा रही थी। लेकिन, किसान ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके बेटे की किडनी निकाल ली। राजस्थान के किसान ने अस्पताल के डायरेक्टर और 7 नामजद डॉक्टरों सहित कुल 15 लोगों पर अपने मासूम बेटे की किडनी निकालने का संगीन आरोप लगाया है।