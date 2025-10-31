मथुरा में दिल दहला देने वाला कांड! शराब पीने से रोका तो बेटे ने कर दी पिता की हत्या, फिर खुद को भी उतारा मौत के घाट

पुलिस के मुताबिक, घर के अंदर शराब को लेकर तीखी बहस हुई। पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन नरेश अचानक उग्र हो गया। आवेश में उसने लाइसेंसी हथियार उठाकर अपने ही पिता पर गोली चला दी। गोली लगते ही सुरेश चंद्र मौके पर गिर पड़े। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले नरेश ने उसी हथियार से खुद के सीने में गोली मार ली। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।