मथुरा

मथुरा में दिल दहला देने वाला कांड! शराब पीने से रोका तो बेटे ने कर दी पिता की हत्या, फिर खुद को भी उतारा मौत के घाट

Mathura News: मथुरा के वृंदावन में शराब पीने को लेकर हुए घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बीड़ी कारोबारी सुरेश चंद्र अग्रवाल को उनके बेटे नरेश ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2 min read
मथुरा

image

Mohd Danish

Oct 31, 2025

mathura father killed by son over alcohol dispute son dies by suicide

मथुरा में दिल दहला देने वाला कांड! AI Generated Image

Son kills father after he stops him from drinking alcohol: मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। बीड़ी का कारोबार करने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल अपने बेटे नरेश अग्रवाल को शराब पीने से मना करते आ रहे थे। परिवार के मुताबिक, यह विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को यह इतना बढ़ गया कि बात गोली तक पहुंच गई।

घरेलू विवाद मिनटों में हिंसक रूप ले बैठा

पुलिस के मुताबिक, घर के अंदर शराब को लेकर तीखी बहस हुई। पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन नरेश अचानक उग्र हो गया। आवेश में उसने लाइसेंसी हथियार उठाकर अपने ही पिता पर गोली चला दी। गोली लगते ही सुरेश चंद्र मौके पर गिर पड़े। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले नरेश ने उसी हथियार से खुद के सीने में गोली मार ली। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने घटनास्थल को किया सील

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली वृंदावन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर को सील कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद कर उन्हें फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेज दिया है। परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि विवाद किस हद तक बढ़ चुका था और घटना से पहले क्या हुआ।

पड़ोसी बोले- कई दिनों से चल रहा था विवाद

मोहल्ले के लोगों ने बताया कि नरेश शराब का आदी था और रोजाना के विवाद से परिवार परेशान था। कई बार मोहल्ले के लोग भी घर में हो रहे झगड़ों की आवाजें सुन चुके थे, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा कि पिता और बेटे दोनों की जान चली जाएगी।

31 Oct 2025 11:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा में दिल दहला देने वाला कांड! शराब पीने से रोका तो बेटे ने कर दी पिता की हत्या, फिर खुद को भी उतारा मौत के घाट

मथुरा

उत्तर प्रदेश

