‘घुसपैठियों का नाम कटने से परेशानी क्यों’, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

X पर पोस्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, ''आज वृंदावन धाम (मथुरा) में 'श्री बांके बिहारी जी' के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोकमंगल की कामना की। ठाकुर जी के दर्शन से मन को अपार शांति और संतोष मिला। ब्रज क्षेत्र में आगमन पर BJP ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत से अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं का यह जोश और संगठन के प्रति उनका यह समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ब्रज की इस पावन भूमि पर मिले इस अपार स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।''