‘घुसपैठियों का नाम कटने से परेशानी क्यों’, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी का बयान | Image Source - X/@IANS
Pankaj Chaudhary News: उत्तर प्रदेश BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान के साथ बांके बिहारी की पूजा अर्चना की।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ''प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरे राज्य का दौरा शुरू किया है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं यह यात्रा बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से शुरू करूंगा। इसी इरादे से मैं आज यहां बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और प्रार्थना की कि आने वाले 2027 के चुनावों में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की शक्ति मुझे मिले। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मजबूत BJP सरकार बने।''
BJP में ब्राह्मण विधायकों के द्वारा की गई बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि BJP सर्वसमाज की पार्टी है। उन्होंने कहा, ''हमने निर्देश दिया है कि इस तरह की बैठक ना हो।''
SIR को लेकर विपक्ष के आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, ''चुनाव आयोग का यह संवैधानिक अधिकार है कि वे वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए SIR कराए। इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए।'' उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि घुसपैठियों का नाम कटने से किसी को परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि बिहार में भी SIR हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी।
X पर पोस्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, ''आज वृंदावन धाम (मथुरा) में 'श्री बांके बिहारी जी' के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोकमंगल की कामना की। ठाकुर जी के दर्शन से मन को अपार शांति और संतोष मिला। ब्रज क्षेत्र में आगमन पर BJP ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत से अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं का यह जोश और संगठन के प्रति उनका यह समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ब्रज की इस पावन भूमि पर मिले इस अपार स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।''
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग