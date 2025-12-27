27 दिसंबर 2025,

शनिवार

मथुरा

‘घुसपैठियों का नाम कटने से परेशानी क्यों’, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

Pankaj Chaudhary News: ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 27, 2025

pankaj chaudhary reached banke bihari temple mathura know what he said meeting of brahmin mla up politics

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी का बयान | Image Source - X/@IANS

Pankaj Chaudhary News: उत्तर प्रदेश BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान के साथ बांके बिहारी की पूजा अर्चना की।

'बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आया हूं'

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ''प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरे राज्य का दौरा शुरू किया है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं यह यात्रा बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से शुरू करूंगा। इसी इरादे से मैं आज यहां बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और प्रार्थना की कि आने वाले 2027 के चुनावों में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की शक्ति मुझे मिले। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मजबूत BJP सरकार बने।''

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

BJP में ब्राह्मण विधायकों के द्वारा की गई बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि BJP सर्वसमाज की पार्टी है। उन्होंने कहा, ''हमने निर्देश दिया है कि इस तरह की बैठक ना हो।''

SIR को लेकर विपक्ष के आरोप, पंकज चौधरी ने क्या कहा?

SIR को लेकर विपक्ष के आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, ''चुनाव आयोग का यह संवैधानिक अधिकार है कि वे वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए SIR कराए। इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए।'' उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि घुसपैठियों का नाम कटने से किसी को परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि बिहार में भी SIR हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी।

X पर किया पोस्ट

X पर पोस्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, ''आज वृंदावन धाम (मथुरा) में 'श्री बांके बिहारी जी' के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोकमंगल की कामना की। ठाकुर जी के दर्शन से मन को अपार शांति और संतोष मिला। ब्रज क्षेत्र में आगमन पर BJP ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत से अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं का यह जोश और संगठन के प्रति उनका यह समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ब्रज की इस पावन भूमि पर मिले इस अपार स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।''

27 Dec 2025 04:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 'घुसपैठियों का नाम कटने से परेशानी क्यों', ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले पंकज चौधरी?

मथुरा

उत्तर प्रदेश

बांके बिहारी की शरण में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर दी प्रतिक्रिया

मथुरा

‘…ये संसार आपका ना था, ना होगा और ना हो सकता है’, शादी के बाद इंद्रेश महाराज का आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब

indresh maharaj gave befitting reply to his critics after marriage know what he said
मथुरा

यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta
मथुरा

वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार

वृंदावन में वाहनों के प्रवेश पर रोक (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
मथुरा

Winter Vacation 2025: बजट है कम लेकिन जगह में होना चाहिए दम! छुट्टियों को यादगार बना देंगे UP के 5 शहर

where to visit during winter vacation 5 cities of uttar pradesh may make your holidays memorable
मथुरा
