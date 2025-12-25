यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

इंद्रेश उपाध्याय ने यादव और यदुवंश को लेकर अपनी व्याख्या भी रखी। कहा कि उनके शब्दों को समाज के खिलाफ न समझा जाए। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण, यादव समाज और समस्त भक्त उनके लिए समान रूप से पूजनीय हैं। इस विवाद के बाद मथुरा में यादव समाज की ओर से नाराजगी जताई गई थी। समाज के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने प्रेस वार्ता कर कथावाचक से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी।

उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया। तो समाज लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करेगा। साथ ही, कथन के समर्थन में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी गई थी।