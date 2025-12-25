25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

मथुरा वृंदावन की कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने एक बयान को लेकर विवादों से घिर गए थे। जिसको लेकर यादव समाज में नाराजगी थी। जबकि अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में कहा था। यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसी का हवाला देते हुए यादव समाज के जिलाध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। आइये जानते हैं, क्या है पूरा विवाद?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 25, 2025

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta

वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए थे। ‘यादवों के नाश’ संबंधी टिप्पणी पर यादव समाज में नाराजगी फैलने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की।

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से माफी मांगते हुए कहा है कि उनका किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। बुधवार को जारी वीडियो संदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कथन को गलत संदर्भ में लिया गया। जबकि वे केवल कथा के प्रसंग में बात रख रहे थे।

यादव समाज मेरे अपने, मेरे अनेक यादव मित्र

इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि यदि उनकी किसी बात से यादव समाज या किसी भी भक्त को ठेस पहुंची है। तो वह उसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, “हम सब एक हैं। पूरा भारत हमारा है। यादव समाज मेरे अपने हैं। और मेरे अनेक यादव मित्र भी हैं।”

श्रोता के भाव को उन्होंने शब्दों में रख दिया

कथावाचक ने यह भी बताया कि यह विषय कई वर्ष पहले की एक कथा के दौरान उठा था। जब किसी श्रोता के भाव को उन्होंने शब्दों में रख दिया था। बाद में जब उन्हें समझाया गया। तो उन्होंने आगामी कथाओं में इस विषय को स्पष्ट किया। लेकिन वह बात सभी तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि उकसावे की स्थिति में कही गई बात को लेकर वह पहले भी खेद जता चुके हैं।

मथुरा में यादव समाज की ओर से नाराजगी जताई गई

इंद्रेश उपाध्याय ने यादव और यदुवंश को लेकर अपनी व्याख्या भी रखी। कहा कि उनके शब्दों को समाज के खिलाफ न समझा जाए। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण, यादव समाज और समस्त भक्त उनके लिए समान रूप से पूजनीय हैं। इस विवाद के बाद मथुरा में यादव समाज की ओर से नाराजगी जताई गई थी। समाज के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने प्रेस वार्ता कर कथावाचक से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया। तो समाज लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करेगा। साथ ही, कथन के समर्थन में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी गई थी।

अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में कहा था कि वर्तमान यादव समाज भगवान श्रीकृष्ण के वंश से जुड़ा

यादव समाज ने सभी धर्माचार्यों और कथावाचकों से अपील की कि वे मंच से बोलते समय शास्त्र, इतिहास और सामाजिक सौहार्द का विशेष ध्यान रखें। वहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में यह कहा था कि वर्तमान यादव समाज भगवान श्रीकृष्ण के वंश से जुड़ा हुआ है।
इंद्रेश उपाध्याय की माफी के बाद अब सभी की नजरें इस पर हैं कि क्या इससे विवाद शांत होगा और सामाजिक समरसता बहाल हो पाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार

वृंदावन में वाहनों के प्रवेश पर रोक (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
मथुरा

Winter Vacation 2025: बजट है कम लेकिन जगह में होना चाहिए दम! छुट्टियों को यादगार बना देंगे UP के 5 शहर

where to visit during winter vacation 5 cities of uttar pradesh may make your holidays memorable
मथुरा

अनिरुद्धाचार्य केस में नया मोड़: सोशल मीडिया पोस्ट पर लीगल नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम

अनिरुद्धाचार्य फोटो सोर्स insta अकाउंट
मथुरा

नए वर्ष पर वृंदावन में वाहनों की एंट्री बंद! भीड़ को देखते हुए 25 से 5 जनवरी के बीच रोक

Mathura
मथुरा

वृंदावन में बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध: 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच रोक, जानें पार्किंग स्थल

वृंदावन वाहन प्रतिबंध (फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.