25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

‘…ये संसार आपका ना था, ना होगा और ना हो सकता है’, शादी के बाद इंद्रेश महाराज का आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब

Indresh Maharaj Latest News: इंद्रेश महाराज ने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह नॉन अल्कोहोलिक विवाह था। खाने में प्याज और लहसून का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 25, 2025

indresh maharaj gave befitting reply to his critics after marriage know what he said

शादी के बाद इंद्रेश महाराज का आलोचकों को करारा जवाब। फोटो सोर्स- फेसबुक (Indresh Upadhyay)

Indresh Maharaj Latest News: इंद्रेश उपाध्याय की शादी हाल ही में जयपुर के ताज होटल में हुई। इस शादी में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। जिनमें जया किशोरी से लेकर बी प्राक तक का नाम शामिल है। हालांकि इस शादी समारोह की कुछ लोगों ने आलोचना भी की। शादी के बाद इंद्रेश महाराज ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

इंद्रेश महाराज का आलोचकों को करारा जवाब

'VrindaPath' यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में इंद्रेश महाराज आलोचकों को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कर रहे हैं, '' भैया, संसार में आप चाहे कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं-प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा और ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे।''

'बहुत आसान होता है किसी पर कुछ भी बोल देना'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' बहुत आसान होता है किसी पर कुछ भी बोल देना और उसमें भी विशेष रूप से कोई कथावक्ता हो। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा मौन रहता है। उनकी तरफ से ठाकुर जी बोलते हैं और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो महाभारत होता है।''

'सभी लोगों को प्रणाम करता हूं'

उन्होंने कहा, ''हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बाबा कि इतनी बड़ी शादी हुई। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मुझे पता था ये होगा।'' उन्होंने कहा कि आज के भारत में सब्जी बेचने वाले भी लगातार 4 साल सब्जी बेच लेते हैं तो वो भी अपना घर बना सकते हैं। भारत इतना योग्य है।

'सभी विषय-विकारों को छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करो'

इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि उनकी शादी में खाने की चीजों नें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। साथ ही वह नॉन अल्कोहोलिक विवाह था। उन्होंने कहा कि हम आप से प्रार्थना करते हैं कि मौन रहना शुरू करें। सभी विषय-विकारों को छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करो।

ये भी पढ़ें

गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा
लखनऊ
is up 77 story of gangster vikas dubey why his wife afraid of what did high court say

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘…ये संसार आपका ना था, ना होगा और ना हो सकता है’, शादी के बाद इंद्रेश महाराज का आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यदुवंश टिप्पणी विवाद पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का यू-टर्न, वृंदावन में बोले— सभी यादव मेरे परिवार समान

कथावाचक इंद्रेश महाराज फोटो सोर्स @bhaktipath insta
मथुरा

वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार

वृंदावन में वाहनों के प्रवेश पर रोक (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
मथुरा

Winter Vacation 2025: बजट है कम लेकिन जगह में होना चाहिए दम! छुट्टियों को यादगार बना देंगे UP के 5 शहर

where to visit during winter vacation 5 cities of uttar pradesh may make your holidays memorable
मथुरा

अनिरुद्धाचार्य केस में नया मोड़: सोशल मीडिया पोस्ट पर लीगल नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम

अनिरुद्धाचार्य फोटो सोर्स insta अकाउंट
मथुरा

नए वर्ष पर वृंदावन में वाहनों की एंट्री बंद! भीड़ को देखते हुए 25 से 5 जनवरी के बीच रोक

Mathura
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.