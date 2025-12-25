गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा

याचिकाकर्ता और विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि इस वेब सीरीज से उनके परिवार की छवि प्रभावित होगी। वकील ने कोर्ट को बताया कि सीरीज के प्रोमो में इसे 'भारत का सबसे चर्चित एनकाउंटर' बताया गया है। भले ही सीरीज में किरदार का नाम विकास दुबे की बजाय विशाल दुबे रखा गया हो, लेकिन कहानी स्पष्ट रूप से विकास दुबे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।