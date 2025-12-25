गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा

जानिए, 'UP 77' वेब सीरीज से जुड़ा विवाद क्या है? फोटो सोर्स- X (@sanjayjourno)
UP 77 Web Series Release Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘यूपी 77’ की रिलीज पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज (25 दिसंबर) ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है।
यह वेब सीरीज कथित तौर पर मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर ही आधारित बताई जा रही है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने वेब सीरीज की रिलीज पर रोकने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता कर रहे थे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस स्टेज पर कोर्ट वेब सीरीज की रिलीज में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने यह सवाल उठाया कि क्या यह वेब सीरीज पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है? इस पर प्रोड्यूसर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वेब सीरीज की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया गया है। साथ ही इसके लिए किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सीरीज में दिखाए गए किरदारों के नाम असली व्यक्तियों के नाम से अलग रखे गए हैं।
याचिकाकर्ता और विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि इस वेब सीरीज से उनके परिवार की छवि प्रभावित होगी। वकील ने कोर्ट को बताया कि सीरीज के प्रोमो में इसे 'भारत का सबसे चर्चित एनकाउंटर' बताया गया है। भले ही सीरीज में किरदार का नाम विकास दुबे की बजाय विशाल दुबे रखा गया हो, लेकिन कहानी स्पष्ट रूप से विकास दुबे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
याचिका में यह भी बताया गया कि वेब सीरीज में विकास दुबे की शादीशुदा और निजी जिंदगी को परिवार की अनुमति के बिना दिखाया गया है, जो अनुचित है। इस पर प्रोड्यूसर के वकील ने जवाब दिया कि फिल्म में दिखाई गई जानकारियां सार्वजनिक डोमेन से ली गई हैं और जरूरत पड़ने पर डिस्क्लेमर में इसे और स्पष्ट रूप से जोड़ा जाएगा।
कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि प्रोड्यूसर की ओर से कहा गया है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं है। प्रोड्यूसर ने भरोसा दिलाया कि वे याचिकाकर्ता की आपत्तियों को दूर करने के लिए डिस्क्लेमर में आवश्यक बदलाव करने को तैयार हैं और इसके लिए हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे।
बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की मौत 10 जुलाई 2020 की सुबह पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। उस वक्त पुलिस दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। पुलिस के मुताबिक, रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद भौती क्षेत्र में विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में वह मारा गया।
