क्या नए साल पर खुला रहेगा बांके बिहारी मंदिर? प्लान बनाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नए साल पर बांके बिहारी जाना पड़ेगा भारी!
Banke Bihari Temple Mathura Vrindavan: नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। लोग इस समय घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। नए साल के मौके पर कई लोग शिमला, मनाली, गोवा, कश्मीर जाते हैं, तो कई सारे लोग नए साल की शुरुआत भक्ति से करना चाहते हैं। भक्ति से नए साल की शुरुआत करने वाले लोग मंदिर जाते हैं, काशी, उज्जैन, मथुरा, अयोध्या आदि। नए साल के मौके पर मंदिरों में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस भीड़ के कारण कई सारे भक्तों को भगवान के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी इस साल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि क्या जाना चाहिए या नहीं।
नया साल शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन मंदिरों में अभी से लाखों की संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। बांके बिहारी मंदिर का भी यही हाल है। लाखों की संख्या में लोग अभी से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार की एक ऐसी ही घटना हुई। शनिवार को दर्शन के दौरान में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने के कारण अत्यधिक भीड़ और दबाव देखने को मिला, तो वहीं इस भीड़ में 1 बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बुजुर्ग की तबीयत इतना बिगड़ गई कि वो वहीं बेहोश हो गया, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षाकर्मियों और मेडिकल टीम की मदद से इलाज को शुरू कराया।
नया साल होने के कारण वृंदावन के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं इस को संभालने के लिए प्रशासन पूरे जोरों पर काम भी कर रहा है, लेकिन लोगों की संख्या इतना ज्यादा है कि भीड़ को संभालना थोड़ा मुश्किल भी साबित हो रहा है। अगर आप भी नए साल पर परिवार के साथ यहां आने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप कुछ दिन बाद ही प्लान करें। 5 जनवरी के बाद आप वृंदावन आने का प्लान कर सकते हैं। तब आपको बांके बिहारी के दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे।
परिवार के साथ नए साल पर यहां आना थोड़ा पीड़ा दायक भी हो सकता है। खासकर आप बुजुर्गों और बच्चों के साथ, तो बिल्कुल भी बांके बिहारी आने का प्लान न करें। नए साल के मौके पर बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रखें। अच्छा-अच्छा खाना बनाए, खुद भी खाएं और उन्हें भी खिलाए।
