क्या नए साल पर खुला रहेगा बांके बिहारी मंदिर? प्लान बनाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नया साल शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन मंदिरों में अभी से लाखों की संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। बांके बिहारी मंदिर का भी यही हाल है। लाखों की संख्या में लोग अभी से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार की एक ऐसी ही घटना हुई। शनिवार को दर्शन के दौरान में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने के कारण अत्यधिक भीड़ और दबाव देखने को मिला, तो वहीं इस भीड़ में 1 बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बुजुर्ग की तबीयत इतना बिगड़ गई कि वो वहीं बेहोश हो गया, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षाकर्मियों और मेडिकल टीम की मदद से इलाज को शुरू कराया।