बांके बिहारी की शरण में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर दी प्रतिक्रिया

मथुरा जिले कोटवन, जीएलए, एनके ग्रुप के मुख्य द्वार पर उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद मथुरा पहुंचे चौधरी ने भगवान बांके बिहारी की इत्र सेव' की और विधि-विधान से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने उन्हें भगवान का प्रसादी पटका भेंट कर स्वागत किया।