मथुरा दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: एक और घायल की मौत, 5 की शिनाख्त, डीएम बोले- अभी तीन शवों के परिजनों का इंतजार 

फोटो सोर्स- डीएम मथुरा
Mathura Yamuna expressway accident latest update मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में अभी तीन मृतकों के परिजन नहीं पहुंचे हैं। जबकि 5 की शिनाख्त हो चुकी है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए चार सदस्यों टीम बनाई गई है। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिनमें चार की पहचान हो पाई है। 12 मृतकों के परिजनों ने डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मृतकों की शिनाख्त साइंटिफिक तरीके से की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि 16 तारीख को हुई दुर्घटना में 8 बसें और दो छोटी कारें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई थीं। घटना में 19 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 5 लोगों का ही शिनाख्त हो पाया है। 12 लोग अपने परिजनों को खोजते हुए आए हैं। जिन्होंने डीएनए सैंपल दिया है। जांच के लिए भेजा गया है। अभी तीन मृतकों के परिजन नहीं आए हैं। मृतकों का शिनाख्त साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। पूरे घटना की जांच के लिए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम बनाई गई है। जो इस बात की जांच करेगी कि दुर्घटना कैसे हुई है और क्या-क्या सुरक्षा के कदम उठाए जा सकते हैं।
जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश ने बताया कि जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं। ड्राइवर गाड़ी की गति पर ध्यान नहीं रखता है। जबकि जगह-जगह स्पीड लिमिट लिखी गई है। कई संकेतक भी लगाए गए हैं। सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। संबंधित विभाग के अधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो लापरवाही बरतने पर उन्हें दंडित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि गाड़ी में बैठने और चलने को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वे सावधानीपूर्वक चले कि मौसम और समय कैसा है? सुबह के समय का विशेष उदाहरण देते हुए बताया कि तीन से पाँच बजे का समय ऐसा होता है कि ड्राइविंग करते समय नींद आने लगती है और यह मानव स्वभाव है। इसलिए हमें काफी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए।
जिलाधिकारी ने अपने 'एक्स' पर जानकारी दी है कि 5 मृतकों की पहचान हो गई है। मृतकों में सुल्तान अहमद निवासी छबिया गोंडा, अखलेन्द्र प्रताप यादव पुत्र बंशीधर यादव निवासी प्रयागराज, रामगोपाल पुत्र पड़ोहरि निवासी महाराजगंज, रामपाल पुत्र पुरोहित राम महावीर एनक्लेव वेस्ट दिल्ली, मोहम्मद समीर पुत्र इसरार हुसैन निवासी डूबीबरी डेरापुर कानपुर देहात शामिल है।
