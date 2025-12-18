मथुरा दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: एक और घायल की मौत, 5 की शिनाख्त, डीएम बोले- अभी तीन शवों के परिजनों का इंतजार 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि 16 तारीख को हुई दुर्घटना में 8 बसें और दो छोटी कारें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई थीं। घटना में 19 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 5 लोगों का ही शिनाख्त हो पाया है। 12 लोग अपने परिजनों को खोजते हुए आए हैं। जिन्होंने डीएनए सैंपल दिया है। जांच के लिए भेजा गया है। अभी तीन मृतकों के परिजन नहीं आए हैं। मृतकों का शिनाख्त साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। पूरे घटना की जांच के लिए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम बनाई गई है। जो इस बात की जांच करेगी कि दुर्घटना कैसे हुई है और क्या-क्या सुरक्षा के कदम उठाए जा सकते हैं।