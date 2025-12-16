बदायूं और मथुरा में ठंड-कोहरे का कहर: सभी बोर्डों के स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन

Badaun and Mathura Cold-Fog Fallout बदायूं और मथुरा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कहर को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के संचालित सभी विद्यालयों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है। इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सहित जिले के संबंधित अधिकारियों को दी गई है। मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के लिए समय में परिवर्तन किया गया है। जबकि बदायूं में अगले आदेश तक के लिए विद्यालय के समय में परिवर्तन रहेगा।