मथुरा

बदायूं और मथुरा में ठंड-कोहरे का कहर: सभी बोर्डों के स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन

Badaun and Mathura Cold-Fog Fallout कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए मथुरा और बदायूं के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। 

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Dec 16, 2025

कड़ाके की ठंड, घना कोहरा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Badaun and Mathura Cold-Fog Fallout बदायूं और मथुरा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कहर को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के संचालित सभी विद्यालयों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है। इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सहित जिले के संबंधित अधिकारियों को दी गई है। मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के लिए समय में परिवर्तन किया गया है। जबकि बदायूं में अगले आदेश तक के लिए विद्यालय के समय में परिवर्तन रहेगा।

घना कोहरा और कड़ाके की ठंड

उत्तर प्रदेश के मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यालय से आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में घना कोहरा और अत्यधिक ठंड पड़ रही है। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर नर्सरी से कक्षा आठ तक के संचालित सभी विद्यालयों में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विद्यालय का समय परिवर्तन किया गया है। अब विद्यालय 10:00 बजे से 3:00 बजे तक खुलेगा। यह आदेश सभी बोर्डों, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है।

बदायूं में भी जारी हुआ आदेश

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बदायूं के आदेश में बताया गया है कि जिले में सुबह के समय तापमान में काफी कमी रहती है और अत्यधिक कोहरा भी छाया रहता है। जिसको देखते हुए डीएम के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के संचालित माध्यमिक और सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। अब विद्यालय 10:00 बजे से 3:00 बजे तक खुलेंगे। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं।

Published on:

16 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / बदायूं और मथुरा में ठंड-कोहरे का कहर: सभी बोर्डों के स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन

