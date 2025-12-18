कलयुगी बेटी की करतूत, मां की पाई-पाई हड़पकर रचाई दूसरी शादी

Prayagraj News: बिहार की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की ममता का फायदा उठाकर उसकी अपनी ही बेटी ने जीवन भर की जमापूंजी पर डाका डाल दिया। बेटी ने मां को झांसे में रखकर बैंक खाते से 22 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने बेटी और उसके चार सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।