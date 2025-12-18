कलयुगी बेटी की करतूत, मां की पाई-पाई हड़पकर रचाई दूसरी शादी

Prayagraj News: बिहार की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की ममता का फायदा उठाकर उसकी अपनी ही बेटी ने जीवन भर की जमापूंजी पर डाका डाल दिया। बेटी ने मां को झांसे में रखकर बैंक खाते से 22 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने बेटी और उसके चार सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मकान बेचकर जमा की थी पाई-पाई
पीड़िता सुधा मूल निवासी, बिहार ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उनकी बेटी, जो प्रयागराज में किराए पर रहती थी, उन्हें अपने साथ रहने के लिए बुला लाई। बेटी ने सलाह दी कि बिहार वाला मकान बेचकर वह सारा पैसा बैंक में सुरक्षित रख दें। मां ने भरोसा किया और 2024 में 23 लाख रुपये में अपना पुश्तैनी घर बेच दिया।
अनपढ़ होने का उठाया फायदा
सुधा पढ़ी-लिखी नहीं हैं और उन्हें मोबाइल तकनीक की जानकारी नहीं है। इसका फायदा उठाकर बेटी ने मां के बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया। इससे खाते से होने वाले हर लेनदेन का मैसेज बेटी के पास ही जाता था। धीरे-धीरे करके बेटी ने अपने चार साथियों की मदद से खाते से 22 लाख रुपये निकाल लिए।
धोखाधड़ी में शामिल हैं पांच आरोपी
पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी साजिश में बेटी के साथ चार अन्य लोग भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बेटी ने अपने एक सहयोगी के साथ आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी भी रचा ली है। सुधा के पास उन सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल और स्टेटमेंट मौजूद है, जिसके जरिए पैसे निकाले गए।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता की तहरीर के आधार पर बेटी और उसके चार साथियों के खिलाफ कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
