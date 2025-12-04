संघर्षों के बीच चमकी प्रतिभा, झुग्गी में पली बेटी ने रचा इतिहास, खेलो इंडिया में जीता सिल्वर

प्रयागराज की एक छोटी-सी झुग्गी में रहने वाली नंदनी बंसल ने वो कर दिखाया है, जो कई लोगों के लिए सपना होता है। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में नंदनी ने 2 दिसंबर को कयाकिंग के दो बड़े मुकाबलों के2 1000 मीटर और के4 1000 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत पदक अपने नाम किए। पंजाब यूनिवर्सिटी की जर्सी में उतरी नंदनी ने अपने दमदार खेल से पूरे देश का ध्यान खींच लिया।