यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, गिरेगा पारा

यूपी में ठंड का बड़ा अटैक! Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में हल्का बदलाव दिखने लगा है। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने वाला है और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे कई जगहों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिन में फिलहाल धूप अच्छी निकल रही है, इसलिए भीषण ठंड का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन रात के समय तापमान गिरने से हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह स्थिर रहने की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 तक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में कहीं भी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय वातावरण में नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से कई जगह हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।
मौसम विभाग ने दिसंबर महीने के लिए नया पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश के कई हिस्सों में सर्दी सामान्य से ज्यादा महसूस की जा सकती है।
आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहने वाला है। हालांकि, सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 दिसंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम जारी रहेगा। IMD का कहना है कि दिसंबर से फरवरी के बीच यूपी के कई जिलों में औसत तापमान सामान्य से कम रह सकता है। यानी इस सर्दी में ठंड पिछले सालों की तुलना में ज्यादा महसूस हो सकती है। इसके अलावा, इन महीनों में हल्के से मध्यम और कुछ जगहों पर घना कोहरा पड़ने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग