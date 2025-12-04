यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, गिरेगा पारा

उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में हल्का बदलाव दिखने लगा है। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने वाला है और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे कई जगहों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिन में फिलहाल धूप अच्छी निकल रही है, इसलिए भीषण ठंड का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन रात के समय तापमान गिरने से हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह स्थिर रहने की उम्मीद है।