प्रयागराज माघ मेला: यूपी रोडवेज ने शुरू की अनोखी पहल, गांव से महानगर तक बसें करेंगी मेला ब्रांडिंग

माघ मेला के लिए यूपी रोडवेज ने खास योजना बनाई है। इन स्पेशल बसों को देखते ही श्रद्धालुओं को पता चल जाएगा कि मेला बस आ गई है। इससे यात्रा आसान होगी और माघ मेले का संदेश घर-घर पहुंचेगा। यह ब्रांडिंग पूरे प्रदेश के 20 रोडवेज परिक्षेत्रों के 115 डिपो की बसों पर होगी। सबसे ज्यादा 8-8 डिपो प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और मुरादाबाद से शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़ और आजमगढ़ से 7-7, लखनऊ से 7, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, इटावा, हरदोई से 6-6, मेरठ से 5, बरेली, अयोध्या और चित्रकूट से 4-4, देवीपाटन से 3 और झांसी व नोएडा से 2-2 डिपो की बसें तैयार की जा रही हैं।



बता दें कि मेला 3 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा। बसों का विशेष संचालन 1 जनवरी से 17 फरवरी तक होगा, जिससे श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना-जाना आसान होगा।