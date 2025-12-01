Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज माघ मेला: यूपी रोडवेज ने शुरू की अनोखी पहल, गांव से महानगर तक बसें करेंगी मेला ब्रांडिंग

माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा। बसों का विशेष संचालन 1 जनवरी से 17 फरवरी तक होगा, जिससे श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना-जाना आसान होगा।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 01, 2025

प्रयागराज में 2026 माघ मेले को लेकर यूपी रोडवेज ने एक अनूठी योजना बनाई है। अब माघ मेला सिर्फ संगम तट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देगा।

3,800 बसों पर माघ मेला के स्टिकर लगाए जाएंगे

योजना के तहत 3,800 से अधिक रोडवेज बसों पर माघ मेला के स्टिकर और पोस्टर लगाए जाएंगे। इन बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेले की जानकारी मिलेगी और वे आसानी से प्रयागराज आ सकेंगे। यह पहल माघ मेले को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास है। बसें दूर से ही माघ मेले की झलक दिखाएंगी। गांव की पगडंडी से लेकर महानगरों के हाईवे तक, हर बस पर माघ मेला के स्टीकर और पोस्टर लगाए जाएंगे। कुछ चुनिंदा बसों को पूरी तरह विनाइल रैपिंग के साथ सजाया जाएगा। इसका मतलब है कि बसों पर प्लास्टिक कोटेड रंगीन पेंटिंग होगी, जिससे ये बसें दूर से ही माघ मेले की झलक दिखाएंगी।

आसान होगी यात्रा

माघ मेला के लिए यूपी रोडवेज ने खास योजना बनाई है। इन स्पेशल बसों को देखते ही श्रद्धालुओं को पता चल जाएगा कि मेला बस आ गई है। इससे यात्रा आसान होगी और माघ मेले का संदेश घर-घर पहुंचेगा। यह ब्रांडिंग पूरे प्रदेश के 20 रोडवेज परिक्षेत्रों के 115 डिपो की बसों पर होगी। सबसे ज्यादा 8-8 डिपो प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और मुरादाबाद से शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़ और आजमगढ़ से 7-7, लखनऊ से 7, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, इटावा, हरदोई से 6-6, मेरठ से 5, बरेली, अयोध्या और चित्रकूट से 4-4, देवीपाटन से 3 और झांसी व नोएडा से 2-2 डिपो की बसें तैयार की जा रही हैं।

बता दें कि मेला 3 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा। बसों का विशेष संचालन 1 जनवरी से 17 फरवरी तक होगा, जिससे श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना-जाना आसान होगा।

01 Dec 2025 04:21 pm

