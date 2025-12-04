आज दिखेगा 2025 का आखिरी सुपरमून, दिखेगा अद्भुत नजारा

गुरुवार की यह पूर्णिमा भी खास है, क्योंकि यह 2025 की अंतिम पूर्णिमा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ की अंतिम पूर्णिमा और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की अंतिम पूर्णिमा मानी जाती है। दिसंबर सोल्सटिस के साथ उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। इस समय वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। दूसरी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में इसी सोल्सटिस के साथ गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है। आज का सुपरमून आसमान में एक दुर्लभ और खूबसूरत नजारा पेश करेगा, जिसे साफ मौसम होने पर नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है।