Prayagraj : माघ मेले में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां, बारह करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

प्रयागराज में संगम किनारे लगने जा रहे माघ मेले में लगभग 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, ऐसे में यहां सुरक्षा और मैनेजमेंट करना जिला प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा और प्रबंधन का रोड मैप तैयार कर लिया। संगम के किनारे 3 जनवरी से लगने जा रहे आस्था के महासमुंद्र इस माघ मेले में इस बार अब तक आयोजित सभी माघ मेलों से अधिक 12 से 15 करोड़ के बीच श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।