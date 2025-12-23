23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

महराजगंज में 33 हजार केवी टॉवर पर चढ़कर युवती का हंगामा, मांग सुन अधिकारियों के उड़े होश

जिले के ठूठीबारी थानाक्षेत्र में मंगलवार सुबह एक युवती ने काफी हंगामा मचाया, वह 33 हजार केवी के टॉवर पर चढ़ गई और अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़ गई।

2 min read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Dec 23, 2025

Up news, mahrajganj news

फोटो सोर्स: पत्रिका, टॉवर पर चढ़ी युवती

महराजगंज में हैरान करने वाली घटना में एक युवती बिजली टावर ओर चढ़ कर हंगामा करने लगी, इस हरकत को देख लोगों के होश उड़ गए, इस बीच भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई। किसी ने उस बात की सूचना पुलिस को दे दी, पुलिस ने वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा।

33 हजार केवी लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती, मौके पर मची अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक ठूठीबारी कोतवाली के करदह निवासी रिम्पा पुत्री छोटेलाल घरेलू कामकाज से तंग आ गई थी और वह नौकरी करना चाह रही है। उसकी शिक्षा सिर्फ दसवीं तक है, मंगलवार को वह 33 हजार केवी लाइन के टॉवर पर चढ़कर हंगामा करने लगी और नीचे खड़े लोगों से अधिकारियों से नौकरी दिलवाने की बात कहने लगी। इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देख लोगों सकते में आ गए, फौरन पुलिस को सूचना दी गई।

काफी मान मनोव्वल के बाद पुलिस ने युवती को नीचे उतारा

घटना की सूचना मिलते ही ठूठीबारी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की। घंटों तक समझाने-बुझाने का दौर चला। पुलिसकर्मियों ने युवती को भरोसा दिलाया कि उसकी समस्याओं को सुना जाएगा, जिसके बाद उसे काफी जुगाड लगा कर सुरक्षित टॉवर से नीचे उतारा गया। युवती के नीचे उतरते ही पुलिस उसे कोतवाली ले गई।

टॉवर पर चढ़कर मांग रही थी नौकरी

ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी नवनीत नागर ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू कार्य से बचने के लिए युवती ने यह कदम उठाया गया। फिलहाल युवती से पूछताछ की जा रही है, क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शुक्र है कि उसमें बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई थी नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी।

ये भी पढ़ें

कलेक्ट्रेट में पहुंची मासूम, DM से मिलने की जिद पर अड़ी…मिलकर उनसे दागे सवाल, बोली…मुझे भी बनना है DM
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 04:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / महराजगंज में 33 हजार केवी टॉवर पर चढ़कर युवती का हंगामा, मांग सुन अधिकारियों के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मगरमच्छों का घर दर्जिनिया ताल अब बनेगा इको टूरिज्म हब! नेपाल बॉर्डर पर प्रकृति का अनोखा नजारा, जल्द खुलेंगी नई सुविधाएं

यूपी के महाराजगंज में छिपा खजाना
महाराजगंज

कोहरे का कहर...गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर बस से भिड़ी कार, गर्भवती महिला की हालत गंभीर

Up news, gorakhpur
महाराजगंज

Maharajganj News: प्रेमी के घर पहुंच कर प्रेमिका ने की शादी की ज़िद, मामला पहुंचा थाने, समझौते के बाद कराई गई शादी

महाराजगंज

नेपाल से सटे इस जिले में लगातार ड्रोन से हो रही है निगरानी, गांव में दहशत…अकेले निकलने से प्रशासन ने किया मना

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.