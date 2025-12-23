महराजगंज में 33 हजार केवी टॉवर पर चढ़कर युवती का हंगामा, मांग सुन अधिकारियों के उड़े होश

जानकारी के मुताबिक ठूठीबारी कोतवाली के करदह निवासी रिम्पा पुत्री छोटेलाल घरेलू कामकाज से तंग आ गई थी और वह नौकरी करना चाह रही है। उसकी शिक्षा सिर्फ दसवीं तक है, मंगलवार को वह 33 हजार केवी लाइन के टॉवर पर चढ़कर हंगामा करने लगी और नीचे खड़े लोगों से अधिकारियों से नौकरी दिलवाने की बात कहने लगी। इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देख लोगों सकते में आ गए, फौरन पुलिस को सूचना दी गई।