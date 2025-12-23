महराजगंज में 33 हजार केवी टॉवर पर चढ़कर युवती का हंगामा, मांग सुन अधिकारियों के उड़े होश

फोटो सोर्स: पत्रिका, टॉवर पर चढ़ी युवती
महराजगंज में हैरान करने वाली घटना में एक युवती बिजली टावर ओर चढ़ कर हंगामा करने लगी, इस हरकत को देख लोगों के होश उड़ गए, इस बीच भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई। किसी ने उस बात की सूचना पुलिस को दे दी, पुलिस ने वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा।
जानकारी के मुताबिक ठूठीबारी कोतवाली के करदह निवासी रिम्पा पुत्री छोटेलाल घरेलू कामकाज से तंग आ गई थी और वह नौकरी करना चाह रही है। उसकी शिक्षा सिर्फ दसवीं तक है, मंगलवार को वह 33 हजार केवी लाइन के टॉवर पर चढ़कर हंगामा करने लगी और नीचे खड़े लोगों से अधिकारियों से नौकरी दिलवाने की बात कहने लगी। इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देख लोगों सकते में आ गए, फौरन पुलिस को सूचना दी गई।
घटना की सूचना मिलते ही ठूठीबारी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की। घंटों तक समझाने-बुझाने का दौर चला। पुलिसकर्मियों ने युवती को भरोसा दिलाया कि उसकी समस्याओं को सुना जाएगा, जिसके बाद उसे काफी जुगाड लगा कर सुरक्षित टॉवर से नीचे उतारा गया। युवती के नीचे उतरते ही पुलिस उसे कोतवाली ले गई।
ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी नवनीत नागर ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू कार्य से बचने के लिए युवती ने यह कदम उठाया गया। फिलहाल युवती से पूछताछ की जा रही है, क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शुक्र है कि उसमें बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई थी नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी।
