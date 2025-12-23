कलेक्ट्रेट में पहुंची मासूम, DM से मिलने की जिद पर अड़ी…मिलकर उनसे दागे सवाल, बोली…मुझे भी बनना है DM

आखिरकार उसकी जिद के आगे पिता उसे कलेक्ट्रेट ले गए और DM दीपक मीणा के चैंबर के पास पहुंचे। वहां स्टाफ ने पूछा कि क्या काम है, बच्ची बोली उनसे मिलना है और उनको देखना है कि कैसे वो काम करते हैं। बच्ची की जिद्द पर स्टाफ आखिरकार DM के पास जाकर बच्ची के बारे में बताया, और बच्ची को लेकर अंदर गए। DM ने पूछा कि किस स्कूल में पढ़ती हो, बच्ची बोली कार्मल स्कूल में UKG क्लास में पढ़ती हूं, आपसे मिलने आई हूं। इसके बाद बच्ची ने उनसे पूछा कि DM कैसे बनते हैं। इस पर भी बच्ची की जिज्ञासा उन्होंने शांत की। जाते जाते बच्ची ने फोटो खिंचवाने का रिक्वेस्ट किया, और DM भी उसके साथ फोटो खिंचवाए।