23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Magh Mela 2026: माघ मेले में जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, वरना हो जाएंगे परेशान

प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आयोजन 3 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रशासन ने कलर कोडेड रास्ते, स्पेशल ट्रेनें, 3800 बसें, 43 पार्किंग स्थल और QR कोड आधारित लोकेशन सुविधा जैसी कई नई व्यवस्थाएं की हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Dec 23, 2025

Magh Mela Prayagraj 2026

QR कोड से मिलेगी लोकेशन Source- Patrika

Magh Mela 2026: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आयोजन होने जा रहा है। माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। कुल 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों लोग शामिल होंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान की तिथियां होंगी, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई नई व्यवस्थाएं की हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए शहर में आने वाले मुख्य रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया जाएगा। इससे हर रास्ते की आसानी से पहचान हो सकेगी और जाम की समस्या कम होगी।

रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन

रेलवे की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को आने-जाने में आसानी हो। स्नान के दिनों में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पहली बार कलर कोडेड टिकटिंग शुरू कर रहा है। टिकट के रंग से यात्री का रास्ता पता चलेगा। इसी रंग के अनुसार उन्हें होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और सही ट्रेन पर भेजा जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर एक साथ ज्यादा भीड़ नहीं होगी और यात्रियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

मेले में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए 5200 से ज्यादा साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। इन्हें सात हिस्सों में बांटकर जगह-जगह लगाया जाएगा, जैसे रास्ते बदलने के प्वाइंट, जिले की सीमा, पार्किंग जगह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहे और मेला क्षेत्र की बॉर्डर पर। परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज 3800 बसें चलाएगा। पहले हर साल 2800 बसें चलती थीं, लेकिन इस बार ज्यादा बसें होंगी ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। सड़क से आने वाले लोगों के लिए कुल 43 पार्किंग जगहें बनाई गई हैं। इन पार्किंग को पहचानने के लिए अलग-अलग जानवरों और पक्षियों के चित्र लगाए जा रहे हैं। इससे पार्किंग ढूंढना आसान हो जाएगा।

माघ मेले में पहली बार नई सुविधा

इस बार मेला क्षेत्र में बिजली के हर खंभे पर QR कोड और यूनिक नंबर लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर रास्ता भटक जाए या अपनी जगह पता करना चाहे, तो मोबाइल से QR कोड स्कैन करेगा। इससे तुरंत सही लोकेशन मिल जाएगी। यह नई सुविधा पहली बार शुरू हो रही है, जो लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 08:47 am

Published on:

23 Dec 2025 08:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Magh Mela 2026: माघ मेले में जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, वरना हो जाएंगे परेशान

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Railway News: गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय और सुविधाएं

Up news, Gorakhpur, prayagraj
प्रयागराज

प्रयागराज में बड़ी घटना: आभूषण व्यापारी को गोली मारकर लूट ले गए लाखों का गहना

प्रयागराज

माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज की रिंग रेल बचाएगी समय और पैसा, इन चार रास्तों पर एक जनवरी से मिलेगी बड़ी सुविधा

प्रयागराज

प्रयागराज रोडवेज का शिफ्टिंग प्लान, सिविल लाइंस बस अड्डा 21 से लॉक, झूंसी और विद्या वाहिनी मैदान बनेंगे नए बस स्टेशन

प्रयागराज

कोडीन सिरप कांड : हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, दुबई में बैठे सरगना को झटका

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.