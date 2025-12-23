Magh Mela 2026: माघ मेले में जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, वरना हो जाएंगे परेशान

मेले में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए 5200 से ज्यादा साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। इन्हें सात हिस्सों में बांटकर जगह-जगह लगाया जाएगा, जैसे रास्ते बदलने के प्वाइंट, जिले की सीमा, पार्किंग जगह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहे और मेला क्षेत्र की बॉर्डर पर। परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज 3800 बसें चलाएगा। पहले हर साल 2800 बसें चलती थीं, लेकिन इस बार ज्यादा बसें होंगी ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। सड़क से आने वाले लोगों के लिए कुल 43 पार्किंग जगहें बनाई गई हैं। इन पार्किंग को पहचानने के लिए अलग-अलग जानवरों और पक्षियों के चित्र लगाए जा रहे हैं। इससे पार्किंग ढूंढना आसान हो जाएगा।