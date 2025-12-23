23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

TET अभ्यर्थियों को झटका: 29–30 जनवरी की परीक्षा स्थगित, जल्द हो सकती नई तारीख की घोषणा

UP TET को ऐन वक्त पर स्थगित किए जाने से 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी असमंजस में हैं। परीक्षा क्यों स्थगित की गई है। इस विषय में अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आयोग के मुताबिक जल्द ही नई तिथियां का ऐलान हो सकता है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Dec 23, 2025

Up tet

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बार फिर झटका लगा है। UP TET को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। परीक्षा को ऐन वक्त पर टाल दिया गया है। जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता दोनों बढ़ गई हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और राज्य के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंगलवार को पद संभालने के बाद पहली अहम बैठक की। इसी बैठक में 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित UP TET (शिक्षा पात्रता परीक्षा) को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि आयोग की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि परीक्षा किन कारणों से टाली गई है। केवल इतना कहा गया है कि नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।

15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को झटका

यह परीक्षा इसलिए भी खास मानी जा रही थी। क्योंकि UP TET वर्ष 2022 के बाद पहली बार आयोजित होने वाली थी। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी। कि अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन परीक्षा टलने से उनकी निराशा बढ़ गई है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ा है। इसी बीच TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी चर्चा में है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन शिक्षकों की नौकरी में अभी 5 साल से अधिक का समय बचा है। उनके लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि TET क्वॉलिफाई नहीं करने पर शिक्षक को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा।

टेट की अनिवार्यता को लेकर कोर्ट के फैसले से यूपी में 2 लाख शिक्षकों पर असर

इस फैसले के बाद देशभर में करीब 10 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षकों पर इसका सीधा असर पड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह नियम लागू होगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला बड़ी पीठ करेगी। UP TET के स्थगन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों ही फिलहाल असमंजस की स्थिति में हैं। अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / TET अभ्यर्थियों को झटका: 29–30 जनवरी की परीक्षा स्थगित, जल्द हो सकती नई तारीख की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Prayagraj : माघ मेले में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां, बारह करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

Up news, prayagraj
प्रयागराज

कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद के बाद अब प्रयागराज में एफआईआर, रिकॉर्ड गायब होने पर फर्म का लाइसेंस रद्द

प्रयागराज

माघ मेला क्या है? 1 क्लिक में जानिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

प्रयागराज

Magh Mela 2026: माघ मेले में जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, वरना हो जाएंगे परेशान

Magh Mela Prayagraj 2026
प्रयागराज

Railway News: गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय और सुविधाएं

Up news, Gorakhpur, prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.