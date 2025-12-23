TET अभ्यर्थियों को झटका: 29–30 जनवरी की परीक्षा स्थगित, जल्द हो सकती नई तारीख की घोषणा

यह परीक्षा इसलिए भी खास मानी जा रही थी। क्योंकि UP TET वर्ष 2022 के बाद पहली बार आयोजित होने वाली थी। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी। कि अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन परीक्षा टलने से उनकी निराशा बढ़ गई है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ा है। इसी बीच TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी चर्चा में है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन शिक्षकों की नौकरी में अभी 5 साल से अधिक का समय बचा है। उनके लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि TET क्वॉलिफाई नहीं करने पर शिक्षक को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा।