माघ मेला क्या है? 1 क्लिक में जानिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

प्रयागराज को लेकर धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थीं, जिससे यह जगह बेहद पवित्र हो गई। इसी कारण यहां स्नान करने से व्यक्ति को अमृत जैसे गुण मिलते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। हर साल माघ मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर ही लगता है, क्योंकि यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का पवित्र मिलन होता है। हिंदू धर्म में माघ माह को बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दौरान संगम में नहान करने से व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि माघ में किए गए स्नान, दान, पूजा-पाठ, जप, यज्ञ और होम से सभी देवताओं की कृपा मिलती है और कई गुना अधिक पुण्य मिलता है।