दिसंबर से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, बढ़ेगा कोहरा और तेजी से गिरेगा तापमान, देखें कैसा रहेगा मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। फिलहाल 7 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान शीतलहर, बादल या बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।