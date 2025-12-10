Kisan Yojana: यूपी ने तय किया रिकॉर्ड 500 लाख टन रबी उत्पादन लक्ष्य, किसानों को ऐतिहासिक मदद मिली

UP Sets Record 500 Million Ton Rabi Production Target: उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने रबी मौसम 2025-26 के लिए 138.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल आच्छादन का लक्ष्य तय करते हुए लगभग 500 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 21 लाख मीट्रिक टन अधिक है, जो प्रदेश की कृषि नीति की बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है। प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दिशा में उन्नत बीजों की उपलब्धता को सबसे अहम कड़ी माना गया है।

