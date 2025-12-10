‘समाजवादी पार्टी के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे’, डिप्टी CM पाठक बोले- सपा के गुंडाराज की हार होगी

समाजवादी पार्टी (SP) समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता SIR के जरिए सरकार पर कथित तौर पर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा, " चुनाव में शुचिता बरकरार रखने के लिए उन्हीं नागरिकों और मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम हो जो भारत में मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। उसकी परिभाषा भारत के संविधान पर लिखी हुई है।"