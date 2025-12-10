10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘समाजवादी पार्टी के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे’, डिप्टी CM पाठक बोले- सपा के गुंडाराज की हार होगी

Brajesh Pathak On Samajwadi Party: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 10, 2025

deputy cm brajesh pathak big statement said election commission responsible for conducting sir

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

Brajesh Pathak On Samajwadi Party: संसद का शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव सुधार के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है।

SIR के जरिए सरकार पर धांधली करने का आरोप

समाजवादी पार्टी (SP) समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता SIR के जरिए सरकार पर कथित तौर पर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा, " चुनाव में शुचिता बरकरार रखने के लिए उन्हीं नागरिकों और मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम हो जो भारत में मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। उसकी परिभाषा भारत के संविधान पर लिखी हुई है।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, "हम सभी कार्यकर्ता शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण चुनाव के लिए बूथ पर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म जमा करा रहे हैं। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, हटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। केवल संभावित हार देखकर सपा के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे हैं।"

'बिहार में जंगलराज और गुंडाराज की हार हुई'

वहीं, CM ब्रजेश पाठक ने कहा, "बिहार में जंगलराज और गुंडाराज की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और जंगलराज की हार होगी। उत्तर प्रदेश PM नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।"

अखिलेश यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप

इससे पहले मंगलवार को सपा नेता अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, "उत्तर प्रदेश में अब तक 10 BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक BLO's के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।"

ये भी पढ़ें

UP: कभी भी हो सकती है BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा! क्यों आगे चल रहा ये बड़ा नाम; समझें सियासी गणित
लखनऊ
who could be new uttar pradesh bjp president why bl verma name being considered

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SIR-BLO

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘समाजवादी पार्टी के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे’, डिप्टी CM पाठक बोले- सपा के गुंडाराज की हार होगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP: SIR की लास्ट डेट 11 दिसंबर से बढ़ सकती है आगे! क्या बोले CEO

deadline for sir is set to be pushed back beyond december 11th more than 2 crore census forms not returned
लखनऊ

डिंपल यादव का बड़ा बयान; बोलीं- SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे!

dimple yadav alleges in lok sabha said names of about 80 lakh voters removed during sir up politics
लखनऊ

UP: कौन हो सकते हैं BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष? इस नाम ने चौंकाया!

who could be new uttar pradesh bjp president why bl verma name being considered
लखनऊ

जया किशोरी शादी कब करेंगी? कथावाचक ने खुद दिया जवाब; इंद्रेश उपाध्याय के विवाह के बाद….

when will jaya kishori get married katha vachak herself answered
लखनऊ

Love, Betrayal and Murder: रत्ना से मिलने के बाद टूट गया था हर रिश्ता, लखनऊ इंजीनियर हत्याकांड में परिवार के बड़े खुलासे

प्यार में परिवार से टूटा इंजीनियर, बेरहमी से हत्या, अब गांव से निकला सनसनीखेज सच (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.