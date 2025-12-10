10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बदायूं

बांके बिहारी से शादी के बाद चर्चा में आई पिंकी शर्मा; जानें ऐसी शादियों को क्या मिलती है कानूनी मान्यता या नहीं?

Pinky Sharma Married Banke Bihari: बांके बिहारी से शादी करने के बाद पिंकी शर्मा चर्चा में आ गई हैं। जानिए ऐसी शादियों को कानूनी मान्यता मिलती है या नहीं?

less than 1 minute read
Google source verification

बदायूं

image

Harshul Mehra

Dec 10, 2025

pinky sharma married banke bihari find out whether such marriages are legally recognized or not budaun

बांके बिहारी से शादी के बाद चर्चा में आई पिंकी शर्मा। फोटो सोर्स- X (@priyanshu__63)

Pinky Sharma Married Banke Bihari: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। यहां 28 साल की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी के प्रति अपने प्रेम और आस्था के चलते खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया और उनके साथ विवाह कर लिया।

श्रीकृष्ण की भक्त रही हैं पिंकी शर्मा

बताया जाता है कि पिंकी शर्मा बचपन से भगवान श्रीकृष्ण की भक्त रही हैं। इस अनोखे विवाह में ना सिर्फ पिंकी का परिवार, बल्कि गांव के कई लोग भी शामिल हुए। साथ ही परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ यह आयोजन पूरा हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे विवाह को कानून में कोई मान्यता मिलती है? आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब।

हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में

हिंदू मैरिज एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया वह प्रमुख कानून है, जो हिंदुओं के विवाह और तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 2 व्यक्तियों के बीच हुए विवाह को वैध रूप देना, बहुविवाह पर रोक लगाना, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु निर्धारित करना और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार, किसी भी दो हिंदू व्यक्तियों चाहे वे किसी भी जाति या उपजाति से हों उनके बीच विधि अनुसार संपन्न हुआ विवाह पूरी तरह वैध माना जाता है।

पिंकी और श्रीकृष्ण के विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं?

ऐसे विवाहों को भारत सरकार द्वारा लागू हिंदू मैरिज एक्ट कानूनी मान्यता नहीं देता। यह कानून केवल 2 इंसानों के बीच संपन्न हुए विवाह को ही वैध ठहराता है। हालांकि, ऐसे विवाह भारतीय समाज में धार्मिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से स्वीकार्य हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कानूनी दर्जा नहीं मिलता।

ये भी पढ़ें

Success Story: कैसे ऑल इंडिया टॉपर बनी शक्ति दुबे? UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को दिए ये टिप्स
प्रयागराज
success story how did shakti dubey become an all india topper 5 tips for students preparing for upsc exam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

Wedding

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / बांके बिहारी से शादी के बाद चर्चा में आई पिंकी शर्मा; जानें ऐसी शादियों को क्या मिलती है कानूनी मान्यता या नहीं?

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्रीकृष्ण की मीरा बनीं ‘पिंकी’, मूर्ति के साथ लिए फेरे, ढोल-नगाड़े बजे…गांव वाले बने घराती

बदायूं

Budaun News: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी; सड़क हादसे में 2 की मौत

CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत...(phot0-patrika)
बदायूं

9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां

uttar pradesh news
बदायूं

बदायूं में हादसा : निजी बस खंती में पलटी, महिला की मौत, 12 यात्री घायल

बदायूं

बदायूं में डबल मर्डर: मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, रिश्तेदार घायल नकाबपोश हत्यारे फरार

बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.