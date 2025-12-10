बांके बिहारी से शादी के बाद चर्चा में आई पिंकी शर्मा; जानें ऐसी शादियों को क्या मिलती है कानूनी मान्यता या नहीं?

हिंदू मैरिज एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया वह प्रमुख कानून है, जो हिंदुओं के विवाह और तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 2 व्यक्तियों के बीच हुए विवाह को वैध रूप देना, बहुविवाह पर रोक लगाना, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु निर्धारित करना और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार, किसी भी दो हिंदू व्यक्तियों चाहे वे किसी भी जाति या उपजाति से हों उनके बीच विधि अनुसार संपन्न हुआ विवाह पूरी तरह वैध माना जाता है।