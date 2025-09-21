Budaun News: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी; सड़क हादसे में 2 की मौत

Budaun News: निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटना में बुंदौ के बिसाउली इलाके के 2 ज्वैलर्स की मौत हो गई। 29 साल के स्पर्श गर्ग और अंशु गुप्ता शुक्रवार रात बरेली से अपने घर लौट रहे थे।
इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वजीरगंज के SHO जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि शनिवार सुबह गांव वालों ने पलटी हुई कार देखी और पुलिस को सूचना दी।
घंटों तक घटनास्थल पर पड़ी लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वजीरगंज के SHO जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया,"लगता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों को सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। चूंकि यह एक दुर्घटना का मामला है, इसलिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई।"