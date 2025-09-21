Budaun News: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी; सड़क हादसे में 2 की मौत

घंटों तक घटनास्थल पर पड़ी लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वजीरगंज के SHO जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया,"लगता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों को सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। चूंकि यह एक दुर्घटना का मामला है, इसलिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई।"