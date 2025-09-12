9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां

महिला 20 दिनों से लापता थी। जिसके बाद परिवार की ओर से महिला की गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ कासगंज जिले के बाहेड़िया गांव से बरामद किया। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पति और बच्चों के पास वापस लौटने से महिला ने मना कर दिया। महिला ने कहा कि वह खुद की इच्छा से प्रेमी पप्पू के साथ रहना चाहती है। इस दौरान उसने कोर्ट में अपनी 10 साल की बेटी को भी साथ रखने की इच्छा जताई। कोर्ट ने महिला की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया है।