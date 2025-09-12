Patrika LogoSwitch to English

बदायूं

9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां

UP News: 9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने रोते-रोते पूरी दुख भरी दास्तां सुनाई। जानिए पूरा मामला क्या है?

बदायूं

Harshul Mehra

Sep 12, 2025

uttar pradesh news
बदायूं में 9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी के साथ भागी। फोटो सोर्स-Ai

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। यहां एक 52 साल की महिला अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला 9 बच्चों की मां है।

9 साल पहले हुई थी शादी

अपने प्रेमी के साथ फरार हुई महिला घर से जेवरात, नकदी और जमीन के कागजात भी ले गई। इसके अलावा महिला अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ ले गई। पूरा मामला उसहैत थाना इलाके के खेड़ा जलालपुर गांव का बताया जा रहा है। महिला का नाम नीलम है और उसके पति ओमपाल का कहना है कि उनकी शादी 9 साल पहले हुई थी।

जमीन के साथ, लाखों रुपये लेकर फरार हुई महिला

ओमपाल ने बताया कि उनके 9 बच्चे हैं। जिनमें 5 बेटियां और 4 बेटे हैं। हालांकि 21 साल के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसके अलावा उनकी 3 बेटियां और बेटा भी शादीशुदा है। उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। महिला के पति ने रोते-रोते कहा, ''मैंने परिवार पालने के लिए मेहनत की। पत्नी के नाम 4 बीघा जमीन खरीदी। लेकिन उसने परिवार को छोड़कर रिश्ता तोड़ दिया।'' महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने साथ 4 लाख रुपये के गहने, 50 हजार रुपये नकद और जमीन के कागजात साथ ले गई।

महिला के पति ने कहा उसकी पत्नी अक्सर किसी से फोन पर बात किया करती थी। उसने पत्नी को फोन पर बात करने के लिए मना भी किया था लेकिन वह नहीं मानी। बाद में ओमपाल को पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर गांव के ही एक शख्स पप्पू यादव से है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

महिला 20 दिनों से लापता थी। जिसके बाद परिवार की ओर से महिला की गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ कासगंज जिले के बाहेड़िया गांव से बरामद किया। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पति और बच्चों के पास वापस लौटने से महिला ने मना कर दिया। महिला ने कहा कि वह खुद की इच्छा से प्रेमी पप्पू के साथ रहना चाहती है। इस दौरान उसने कोर्ट में अपनी 10 साल की बेटी को भी साथ रखने की इच्छा जताई। कोर्ट ने महिला की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया है।

Updated on:

12 Sept 2025 06:15 pm

Published on:

12 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / 9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां

