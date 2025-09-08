Patrika LogoSwitch to English

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी

UP Home Guard Salary, 8th Pay Commission: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? जानिए, 8वां वेतन आयोग लागू होते कितनी सैलरी हो जाएगी?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 08, 2025

UP Home Guard Salary
8वां वेतन आयोग लागू होते ही उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की कितनी हो जाएगी सैलरी। फोटो सोर्स-Ai

UP Home Guard Salary After 8th Pay Commission: उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी इन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाता है। होमगार्ड्स पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहायक के रूप में काम करते हैं।

प्रतिदिन के आधार पर मिलता है वर्तमान में वेतन

त्योहारों में भीड़ को नियंत्रण करना हो, या आपदा की स्थिति (बाढ़, भूकंप या अन्य) हो, होमगार्ड्स राहत और बचाव कार्यों में मदद करते हैं। इस बात लेकर लंबे समय से चर्चा है कि होमगार्ड्स को उनकी मेहनत और जोखिम की तुलना में ज्यादा वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। वर्तमान में होमगार्ड्स को प्रति दिन के आधार (Per Day Basis) पर भुगतान होता है। ऐसे में ड्यूटी की उपलब्धता ना होने पर आय में स्थिरता नहीं रहती है।

वार्षिक पे-बैंड 62,400 रुपये से लेकर 2,42,400 रुपये

जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2025 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में इस वर्ग को उम्मीद है शायद अब सैलरी और सुविधाओं में बढ़ोतरी से कुछ फायदा होगा। 7वें वेतनमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स का पे लेवल 3 ( Grade Pay 2000 रुपये) है। इस हिसाब से इन हैंड सैलरी 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक पहुंचती है। वार्षिक पे-बैंड 62,400 रुपये से लेकर 2,42,400 रुपये है। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता के साथ मेडिकल भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं।

20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकता है वेतन

उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। Fitment Factor केंद्रीय स्तर पर लगभग 1.8× से 2.46× रहा है, ऐसे में होमगार्ड्स को उम्मीद है कि उनकी सैलरी में कम से कम 20%-35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

up news

UP News Hindi

Published on:

08 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी

