UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी

जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2025 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में इस वर्ग को उम्मीद है शायद अब सैलरी और सुविधाओं में बढ़ोतरी से कुछ फायदा होगा। 7वें वेतनमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स का पे लेवल 3 ( Grade Pay 2000 रुपये) है। इस हिसाब से इन हैंड सैलरी 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक पहुंचती है। वार्षिक पे-बैंड 62,400 रुपये से लेकर 2,42,400 रुपये है। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता के साथ मेडिकल भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं।