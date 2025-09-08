दरवाजा तोड़कर कमरे से मां को बाहर निकाला; मात्र 40 रुपये के कारण कलयुगी बेटे ने कर दी हत्या

शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह ने बताया कि आरोपी शराब का आदी है और पैसे देने से इनकार करने पर उसने अपनी मां पर हमला कर दिया। राजेश्वरी लगभग 15 साल पहले अपने पति तुलसीराम यादव की मृत्यु के बाद से अपने बेटे के साथ रह रही थी। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं।