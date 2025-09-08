दरवाजा तोड़कर कमरे से मां को बाहर निकाला; मात्र 40 रुपये के कारण कलयुगी बेटे ने कर दी हत्या

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि कानपुर जिले के कसिगवां गांव में शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर एक बेटे ने अपनी 80 साल की मां की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सेन पश्चिमपारा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह का कहना है कि आरोपी का नाम राजाराम (35) है। उसने शराब खरीदने के लिए 40 रुपये मां से मांगे। मां ने मना कर दिया। इस बात गुस्साए राजाराम ने अपनी मां राजेश्वरी (80) पर हमला कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, राजेश्वरी ने खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद कर लिया। जिसके बाद उसके बेटे ने ईंटों से दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला और उसके सिर पर वार कर दिया। हमले के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह ने बताया कि आरोपी शराब का आदी है और पैसे देने से इनकार करने पर उसने अपनी मां पर हमला कर दिया। राजेश्वरी लगभग 15 साल पहले अपने पति तुलसीराम यादव की मृत्यु के बाद से अपने बेटे के साथ रह रही थी। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं।