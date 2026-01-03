स्क्रीन के उस पार होती रही युवती के प्राइवेट वीडियो की रिकॉर्डिंग, अब दोस्त ने खेला गंदा खेल

परिवार ने अपनी ​बदनामी की डर से चार जुलाई को प्रिंस पटेल के खाते में फोन-पे के माध्यम से 1500, आठ जुलाई को 2500 रुपये और 900 रुपये भेज दिए। इसके बाद भी प्रिंस की लालच खत्म नहीं हुई, वह बाकी बचे रुपयों के लिए लगातार फोन कर धमकियां देने लगा। परिवार परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई । बजरिया इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर 1 जनवरी को आरोपी प्रिंस पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।