स्क्रीन के उस पार होती रही युवती के प्राइवेट वीडियो की रिकॉर्डिंग, अब दोस्त ने खेला गंदा खेल

11वीं की छात्रा को वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल! Source- X
UP Crime News :कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने कक्षा ग्याहरवीं की छात्रा से इंस्टाग्राम से दोस्ती की और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आय है। जहां प्रिंस पटेल ने छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके परिवार से 4,900 रुपये वसूल कर लिए हैं। जब आरोपी की मांगें कम नहीं हुईं, तो पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।
महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 17 साल की बेटी की दो साल पहले प्रिंस पटेल नाम के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। दोनों विडिओ काल के जरिए बातचीत करते थे। प्रिंस ने छात्रा को बहला फुसलाकर धोखे से अश्लील वीडियो बना लिया । इसके बाद फरवरी 2025 से आरोपी ने छात्रा के पिता को फोन कर धमकी दी कि अगर उसे 10 हजार रुपये नहीं दिए तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पूरे परिवार का नाम बदनाम कर देगा।
परिवार ने अपनी बदनामी की डर से चार जुलाई को प्रिंस पटेल के खाते में फोन-पे के माध्यम से 1500, आठ जुलाई को 2500 रुपये और 900 रुपये भेज दिए। इसके बाद भी प्रिंस की लालच खत्म नहीं हुई, वह बाकी बचे रुपयों के लिए लगातार फोन कर धमकियां देने लगा। परिवार परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई । बजरिया इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर 1 जनवरी को आरोपी प्रिंस पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।
यहा मामला सोशल मीडिया की सतर्कता को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आज के समय में सोशल मीडिया के सहारे कोई भी किसी से दोस्ती कर ले रहा है। लड़कियां तो किसी को जाने बिना उसे बात कर ले रही हैं, और उसे दोस्ती कर ले रही हैं। दोस्ती ऐसी हो जा रही है कि वो सामने वाली की सारी बातें मानने भी लग जा रही हैं और गलत हरकत भी होने लग रही है, जिसका खामियाजा उन्हें कुछ समय बाद देखने को मिलता है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग