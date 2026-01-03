3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

खुशखबरी: तीन ARTO और 18 RI का पदोन्नति, बनाये गये आरटीओ और एआरटीओ, आदेश जारी

Three ARTO and 18 RI promoted उत्तर प्रदेश शासन ने प्रोन्नति के बाद तीन आरटीओ और 18 आरआई का स्थानांतरण किया है। एआरटीओ से आरटीओ में प्रोन्नत पाने वाले अधिकारियों को सहारनपुर, बनारस, मेरठ भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 03, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ)

फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ)

Three ARTO and 18 RI promoted शासन ने तीन एआरटीओ और 18 आरआई को नए साल का तोहफा दिया है। तीन एआरटीओ को आरटीओ बनाया गया है जबकि आरआई को एआरटीओ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभावित होने वाले जिलों में रायबरेली, अयोध्या, मेरठ, बागपत, शाहजहांपुर, फतेहपुर, बुलंदशहर, सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, फर्रुखाबाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एआरटीओ को प्रोन्नति के बाद मेरठ, सहारनपुर और बनारस भेजा गया है।

इन्हें बनाया गया एआरटीओ

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रोन्नत के बाद तीन एआरटीओ और 18 आरआई का ट्रांसफर किया है। जिनमें एआरटीओ को आरटीओ और आरआई को एआरटीओ बनाया गया है। ‌चंपालाल को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के पद पर सिद्धार्थनगर भेजा गया है, जबकि अशोक कुमार श्रीवास्तव को एआरटीओ प्रशासन गाजियाबाद और कौशल कुमार सिंह को एआरटीओ प्रशासन सोनभद्र भेजा गया है।

हरिओम को भेजा गया बदायूं

जबकि हरिओम को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन के पद पर बदायूं भेजा गया है। इसके साथ ही वैभव सोती को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल के पद पर बरेली स्थानांतरित किया गया है। आलोक कुमार यादव को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल लखनऊ और सत्येंद्र कुमार सिंह को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल मथुरा स्थानांतरित किया गया है।

कृष्ण कुमार यादव को फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी

मानवेंद्र प्रताप सिंह को एआरटीओ प्रशासन सहारनपुर, विंध्याचल कुमार गुप्ता को एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल कानपुर, विनय कुमार सिंह को एआरटीओ प्रशासन आगरा, कृष्ण कुमार यादव को एआरटीओ प्रशासन फर्रुखाबाद, उमेश चंद्र कटिहार को एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली स्थानांतरित किया गया है।

हरिओम को भेजा गया शाहजहांपुर

गुलाब चंद्र को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल अयोध्या, देवदत्त कुमार को एआरटीओ मेरठ, विपिन कुमार को एआरटीओ परिवर्तन बागपत, हरि ओम को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल शाहजहांपुर, प्रतीक मिश्रा को एआरटीओ परिवर्तन द्वितीय दल फतेहपुर, नीतू शर्मा को एआरटीओ परिवर्तन द्वितीय दल बुलंदशहर के पद पर भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी उत्तर प्रदेश का तत्काल पालन करें। ‌

3 एआरटीओ बनाए गए आरटीओ

इसके साथ ही तीन एआरटीओ को आरटीओ के पद पर पदोन्नति किया गया है। जिनमें अंबरीश कुमार, मनोज कुमार सिंह और राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। इनमें अंबरीश कुमार को आरटीओ प्रवर्तन मेरठ के पद पर भेजा गया है। जबकि मनोज कुमार सिंह को आरटीओ प्रवर्तन सहारनपुर और राघवेंद्र सिंह को आरटीओ प्रशासन बनारस के पद पर स्थानांतरित किया गया है।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 08:56 pm

Published on:

03 Jan 2026 08:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / खुशखबरी: तीन ARTO और 18 RI का पदोन्नति, बनाये गये आरटीओ और एआरटीओ, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

इन क्षेत्रों में बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

स्क्रीन के उस पार होती रही युवती के प्राइवेट वीडियो की रिकॉर्डिंग, अब दोस्त ने खेला गंदा खेल

11वीं की छात्रा को वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल!
कानपुर

कानपुर में आज कोल्ड डे, बाराबंकी और हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले, हो रही रिमझिम

विजिबिलिटी लगातार शून्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

नए साल में Kanpur Metro की बड़ी उपलब्धि, पहले दिन पार किया 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा

एक दिन में 35 हजार से अधिक लोगों ने किया सफर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
कानपुर

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- राहुल गांधी, गांधी परिवार में जन्म ना लेते तो नगर पंचायत अध्यक्ष भी ना बन पाते

जनसभा को संबोधित करते केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' केशव प्रसाद मौर्य)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.