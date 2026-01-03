खुशखबरी: तीन ARTO और 18 RI का पदोन्नति, बनाये गये आरटीओ और एआरटीओ, आदेश जारी

Three ARTO and 18 RI promoted शासन ने तीन एआरटीओ और 18 आरआई को नए साल का तोहफा दिया है। तीन एआरटीओ को आरटीओ बनाया गया है जबकि आरआई को एआरटीओ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभावित होने वाले जिलों में रायबरेली, अयोध्या, मेरठ, बागपत, शाहजहांपुर, फतेहपुर, बुलंदशहर, सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, फर्रुखाबाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एआरटीओ को प्रोन्नति के बाद मेरठ, सहारनपुर और बनारस भेजा गया है।