खुशखबरी: तीन ARTO और 18 RI का पदोन्नति, बनाये गये आरटीओ और एआरटीओ, आदेश जारी

Three ARTO and 18 RI promoted शासन ने तीन एआरटीओ और 18 आरआई को नए साल का तोहफा दिया है। तीन एआरटीओ को आरटीओ बनाया गया है जबकि आरआई को एआरटीओ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभावित होने वाले जिलों में रायबरेली, अयोध्या, मेरठ, बागपत, शाहजहांपुर, फतेहपुर, बुलंदशहर, सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, फर्रुखाबाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एआरटीओ को प्रोन्नति के बाद मेरठ, सहारनपुर और बनारस भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश शासन ने प्रोन्नत के बाद तीन एआरटीओ और 18 आरआई का ट्रांसफर किया है। जिनमें एआरटीओ को आरटीओ और आरआई को एआरटीओ बनाया गया है। चंपालाल को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के पद पर सिद्धार्थनगर भेजा गया है, जबकि अशोक कुमार श्रीवास्तव को एआरटीओ प्रशासन गाजियाबाद और कौशल कुमार सिंह को एआरटीओ प्रशासन सोनभद्र भेजा गया है।
जबकि हरिओम को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन के पद पर बदायूं भेजा गया है। इसके साथ ही वैभव सोती को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल के पद पर बरेली स्थानांतरित किया गया है। आलोक कुमार यादव को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल लखनऊ और सत्येंद्र कुमार सिंह को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल मथुरा स्थानांतरित किया गया है।
मानवेंद्र प्रताप सिंह को एआरटीओ प्रशासन सहारनपुर, विंध्याचल कुमार गुप्ता को एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल कानपुर, विनय कुमार सिंह को एआरटीओ प्रशासन आगरा, कृष्ण कुमार यादव को एआरटीओ प्रशासन फर्रुखाबाद, उमेश चंद्र कटिहार को एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली स्थानांतरित किया गया है।
गुलाब चंद्र को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल अयोध्या, देवदत्त कुमार को एआरटीओ मेरठ, विपिन कुमार को एआरटीओ परिवर्तन बागपत, हरि ओम को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल शाहजहांपुर, प्रतीक मिश्रा को एआरटीओ परिवर्तन द्वितीय दल फतेहपुर, नीतू शर्मा को एआरटीओ परिवर्तन द्वितीय दल बुलंदशहर के पद पर भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी उत्तर प्रदेश का तत्काल पालन करें।
इसके साथ ही तीन एआरटीओ को आरटीओ के पद पर पदोन्नति किया गया है। जिनमें अंबरीश कुमार, मनोज कुमार सिंह और राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। इनमें अंबरीश कुमार को आरटीओ प्रवर्तन मेरठ के पद पर भेजा गया है। जबकि मनोज कुमार सिंह को आरटीओ प्रवर्तन सहारनपुर और राघवेंद्र सिंह को आरटीओ प्रशासन बनारस के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
