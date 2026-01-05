5 जनवरी 2026,

कानपुर

डॉक्टर बनने भेजा, अर्थी लेकर जा रहा हूं… मेडिकल छात्र की मौत पर छलका भाई का दर्द

कानपुर में मेडिकल छात्र की मौत के बाद परिजनों ने घटना पर सवाल उठाए हैं। वहीं छात्र के शव को देखरप भाई का दर्द इसकदर छलका की वहां मौजूद लोगों का कलेजा कांप गया।

कानपुर

Anuj Singh

Jan 05, 2026

Kanpur Medical Student Suicide News: कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल में रहने वाले चित्रकूट के छात्र शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शैलेंद्र रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में BMS (आयुर्वेदिक मेडिसिन) के तीसरे साल का छात्र था। कई विषयों में बैक लगने से वे परेशान था। रविवार को पोस्टमार्टम हाउस में उसके शव को देखकर परिवार के सदस्य टूट गया। बड़ा भाई लालेंद्र गुप्ता फफक-फफक कर रोते रहा और शैलेंद्र से बातें करते रहा, जैसे वह अभी भी सुन रहा हो।

भाई पर टूटा दुखों का पहाड़

शैलेंद्र गुप्ता के भाई ने शव को देखते हुए कहा, 'मां गीता की मौत के बाद मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला। तुम इतने कमजोर तो नहीं थे कि ऐसा कदम उठा लेते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पापा को क्या जवाब देंगे? मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए कानपुर भेजा था, अब अर्थी लेकर जा रहा हूं। अगले साल तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, नौकरी मिलने वाली थी। लालेंद्र ने आगे कहा कि शनिवार को तुमने पापा से फोन पर बात की थी। उसके बाद अचानक क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? घर में बदहवास बुजुर्ग पिता को अब मैं कैसे संभालूंगा? भाई का रोना देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं।

आत्महत्या की वजह क्या?

शैलेंद्र चित्रकूट जिले के कर्वी थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव बछरन के रहने वाला था। वे बगदौधी बांगर नई बस्ती के निजी हॉस्टल में रहते था। कॉलेज में कई सब्जेक्ट में बैक पेपर आने से वे काफी तनाव में चल रहा था। शनिवार सुबह हॉस्टल के अपने कमरे में उसने पंखे से फंदा लगा लिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए किसी को पहले शक नहीं हुआ। जब साथी छात्रों को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी।

परिवार को संदेह, जांच की मांग

शैलेंद्र के भांजे संदीप गुप्ता ने आत्महत्या पर संदेह जताया है। संदीप ने कहा कि शनिवार को करीब 11 बजे मामा ने बड़े भाई लालेंद्र और नाना ब्रजकिशोर से फोन पर बात की थी। बातचीत में कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वे सामान्य लग रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? हम जल्द ही बिठूर थाने में तहरीर देकर पूरी जांच की मांग करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने छात्र का मोबाइल फोन सील कर लिया है। मोबाइल की कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य जानकारी से मौत की सही वजह पता चलने की उम्मीद है। फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है। परिवार के लोग शव लेकर चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। बुजुर्ग पिता ब्रजकिशोर का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / डॉक्टर बनने भेजा, अर्थी लेकर जा रहा हूं… मेडिकल छात्र की मौत पर छलका भाई का दर्द

