डॉक्टर बनने भेजा, अर्थी लेकर जा रहा हूं… मेडिकल छात्र की मौत पर छलका भाई का दर्द

शैलेंद्र के भांजे संदीप गुप्ता ने आत्महत्या पर संदेह जताया है। संदीप ने कहा कि शनिवार को करीब 11 बजे मामा ने बड़े भाई लालेंद्र और नाना ब्रजकिशोर से फोन पर बात की थी। बातचीत में कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वे सामान्य लग रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? हम जल्द ही बिठूर थाने में तहरीर देकर पूरी जांच की मांग करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने छात्र का मोबाइल फोन सील कर लिया है। मोबाइल की कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य जानकारी से मौत की सही वजह पता चलने की उम्मीद है। फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है। परिवार के लोग शव लेकर चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। बुजुर्ग पिता ब्रजकिशोर का रो-रोकर बुरा हाल है।