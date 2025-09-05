Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…

UP Crime: एक महिला जज को धमकी देकर उनसे 500 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 70 साल के बुजुर्ग ने महिला जज को धमकी भरा पत्र लिखा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रयागराज

Harshul Mehra

Sep 05, 2025

UP Crime
महिला जज से मांगी गई रंगदारी। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी 74 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक महिला जज को 500 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग वाला नोट भेजा।

प्रयागराज से भेजा गया महिला जज को फिरौती वाला नोट

पुलिस के मुताबिक, रीवा जिले की त्योंथर अदालत में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से धमकी भरा पत्र मिला। 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए इस पत्र में महिला जज को चेतावनी दी गई थी, "अगर जिंदा रहना है तो पैसे दे दो"। साथ ही 500 करोड़ की डिमांड की गई। इस पत्र पर "संदीप सिंह" नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। जो खूंखार डाकू हनुमान गिरोह का कथित सहयोगी बताया जाता है।

ये भी पढ़ें

आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच! टीचर्स डे पर सामने आई गुरूजी की घिनौनी हरकत
कुशीनगर
UP Crime

फोरेंसिक जांच से खुला राज

महिला जज की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एक टीम का गठन किया। जिसके बाद पत्र कहां से भेजा गया है इस बारे में पता लगाया गया। शुरूआत में पुलिस को प्रयागराज निवासी संदीप सिंह पर शक हुआ और उसकी लिखावट के नमूने लिए गए। हालांकि गांव में पूछताछ और फोरेंसिक जांच से पता चला कि संदीप सिंह को फंसाया जा रहा था।

CCTV फुटेज से पुलिस को मिली मदद

पुलिस ने प्रयागराज के RMS डाकघर के CCTV फुटेज को जब चेक किया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। बुजुर्ग की पहचान शंकरगढ़ कस्बे के राजाकोठी निवासी देवराज सिंह के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देवराज डाक से पत्र भेजकर आता हुआ दिखाई दिया।

फिरौती का नोट लिखकर रची साजिश

पुलिस जांच से पता चला कि देवराज सिंह की संदीप सिंह से निजी दुश्मनी थी, जिसने कथित तौर पर कुछ हफ्ते पहले उस पर हमला किया था। इसको लेकर देवराज ने प्रयागराज के बारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वह की गई कार्रवाई से असंतुष्ट था। फिर उसने संदीप सिंह के नाम से फिरौती का नोट लिखकर उसे फंसाने की साजिश रची।

मामले में SP ने क्या कहा?

मामले को लेकर SP विवेक सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान, देवराज सिंह ने स्वीकार किया कि वह संदीप को झूठे मामले में फंसाकर उससे बदला लेना चाहता था। उसने मामले को असली दिखाने के लिए जज से 500 करोड़ रुपये की मांग की, ताकि संदीप फंस जाए।" देवराज सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर त्योंथर कोर्ट में पेश किया गया।पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक रसीद समेत सभी सबूत जब्त कर लिए हैं।

ये भी पढ़ें

ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन
नोएडा
Crackers Ban

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट