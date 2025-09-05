‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी 74 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक महिला जज को 500 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग वाला नोट भेजा।
पुलिस के मुताबिक, रीवा जिले की त्योंथर अदालत में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से धमकी भरा पत्र मिला। 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए इस पत्र में महिला जज को चेतावनी दी गई थी, "अगर जिंदा रहना है तो पैसे दे दो"। साथ ही 500 करोड़ की डिमांड की गई। इस पत्र पर "संदीप सिंह" नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। जो खूंखार डाकू हनुमान गिरोह का कथित सहयोगी बताया जाता है।
महिला जज की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एक टीम का गठन किया। जिसके बाद पत्र कहां से भेजा गया है इस बारे में पता लगाया गया। शुरूआत में पुलिस को प्रयागराज निवासी संदीप सिंह पर शक हुआ और उसकी लिखावट के नमूने लिए गए। हालांकि गांव में पूछताछ और फोरेंसिक जांच से पता चला कि संदीप सिंह को फंसाया जा रहा था।
पुलिस ने प्रयागराज के RMS डाकघर के CCTV फुटेज को जब चेक किया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। बुजुर्ग की पहचान शंकरगढ़ कस्बे के राजाकोठी निवासी देवराज सिंह के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देवराज डाक से पत्र भेजकर आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस जांच से पता चला कि देवराज सिंह की संदीप सिंह से निजी दुश्मनी थी, जिसने कथित तौर पर कुछ हफ्ते पहले उस पर हमला किया था। इसको लेकर देवराज ने प्रयागराज के बारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वह की गई कार्रवाई से असंतुष्ट था। फिर उसने संदीप सिंह के नाम से फिरौती का नोट लिखकर उसे फंसाने की साजिश रची।
मामले को लेकर SP विवेक सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान, देवराज सिंह ने स्वीकार किया कि वह संदीप को झूठे मामले में फंसाकर उससे बदला लेना चाहता था। उसने मामले को असली दिखाने के लिए जज से 500 करोड़ रुपये की मांग की, ताकि संदीप फंस जाए।" देवराज सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर त्योंथर कोर्ट में पेश किया गया।पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक रसीद समेत सभी सबूत जब्त कर लिए हैं।