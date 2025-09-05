‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…

पुलिस के मुताबिक, रीवा जिले की त्योंथर अदालत में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से धमकी भरा पत्र मिला। 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए इस पत्र में महिला जज को चेतावनी दी गई थी, "अगर जिंदा रहना है तो पैसे दे दो"। साथ ही 500 करोड़ की डिमांड की गई। इस पत्र पर "संदीप सिंह" नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। जो खूंखार डाकू हनुमान गिरोह का कथित सहयोगी बताया जाता है।