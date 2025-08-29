ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन

यूपी पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिबंधित जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल की शिकायत की जा सकती है। SMS के जरिए 7570000100 या WhatsApp नंबर 7233000100 पर इस मामले की शिकायत की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी दर्ज करवा सकता है।