‘ग्राहकों से मिलने के लिए मुझे रोज दिए जाते थे 300 रुपये’; फ्लैट के अंदर चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश

काउंसलिंग के दौरान, बच्ची ने बताया कि पिछले महीने की शुरुआत में एक परिचित ने उसे इस धंधे में फंसाया था। बच्ची ने बताया, " घर में आर्थिक तंगी के चलते, मैंने एक महिला से फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ़ने में मदद मांगी थी। वह मुझे रंजीता नाम की एक महिला के पास ले गई, जो इसी तरह का एक रैकेट चलाती थी। जब मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इसमें बहुत पैसा है और इससे हमारी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी।''