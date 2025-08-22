Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली

UP Crime: फोन को हैक करने के लिए हैकर्स यूजर्स के मोबाइल में फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। इस मैसेज से यूजर्स को अलर्ट रहने की जरूरत है। जानिए, साइबर सेल के अधिकारी का इस मामले पर क्या कहना है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 22, 2025

UP Crime
आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: अगर आपके WhatsApp पर ट्रैफिक पुलिस का चालान को लेकर मैसेज आए तो सावधान हो जाइए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फोन को हैक करने के लिए हैकर्स फर्जी मैसेज यूजर्स को भेज रहे हैं।

हैकर्स चुरा सकते हैं बैंकिंग डिटेल

इस मैसेज पर क्लिक करते ही Apk फाइल फोन में इंस्टॉल होने लग जाती है। एक बार फाइल इंस्टॉल हो जाने पर आपके फोन का रिमोट एक्सेस हैकर्स को मिल सकता है। जिससे हैकर्स आपकी बैंकिंग डिटेल के साथ व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

SP साइबर सेल ने मामले में क्या कहा?

SP साइबर सेल, अभिनव कुमार के मुताबिक "RTO Traffic Challan.apk" का मैसेज WhatsApp पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह फाइल असली चालान नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन को हैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक मैलवेयर एप्लिकेशन है।

पिछले 7 दिनों में 10 शिकायतें दर्ज

साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पिछले 7 दिनों में इस घोटाले के शिकार हुए लोगों द्वारा लगभग 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से अज्ञात स्रोतों से एपीके फाइलें डाउनलोड करने से बचने और केवल आधिकारिक परिवहन या राज्य RTO पोर्टल के जरिए चालान डिटेल की जांच करने का आग्रह किया है।

तेजी से बढ़ रहे मामले

साइबर सेल के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इससे जुड़े मामले तेजी से कई जिलों में बढ़ रहे हैं। अगर तुरंत जागरूकता नहीं बढ़ाई गई तो कई लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली

