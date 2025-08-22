आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली

साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पिछले 7 दिनों में इस घोटाले के शिकार हुए लोगों द्वारा लगभग 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से अज्ञात स्रोतों से एपीके फाइलें डाउनलोड करने से बचने और केवल आधिकारिक परिवहन या राज्य RTO पोर्टल के जरिए चालान डिटेल की जांच करने का आग्रह किया है।