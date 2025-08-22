आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली

UP Crime: अगर आपके WhatsApp पर ट्रैफिक पुलिस का चालान को लेकर मैसेज आए तो सावधान हो जाइए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फोन को हैक करने के लिए हैकर्स फर्जी मैसेज यूजर्स को भेज रहे हैं।
इस मैसेज पर क्लिक करते ही Apk फाइल फोन में इंस्टॉल होने लग जाती है। एक बार फाइल इंस्टॉल हो जाने पर आपके फोन का रिमोट एक्सेस हैकर्स को मिल सकता है। जिससे हैकर्स आपकी बैंकिंग डिटेल के साथ व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं।
SP साइबर सेल, अभिनव कुमार के मुताबिक "RTO Traffic Challan.apk" का मैसेज WhatsApp पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह फाइल असली चालान नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन को हैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक मैलवेयर एप्लिकेशन है।
साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पिछले 7 दिनों में इस घोटाले के शिकार हुए लोगों द्वारा लगभग 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से अज्ञात स्रोतों से एपीके फाइलें डाउनलोड करने से बचने और केवल आधिकारिक परिवहन या राज्य RTO पोर्टल के जरिए चालान डिटेल की जांच करने का आग्रह किया है।
साइबर सेल के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इससे जुड़े मामले तेजी से कई जिलों में बढ़ रहे हैं। अगर तुरंत जागरूकता नहीं बढ़ाई गई तो कई लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं।