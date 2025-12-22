UPPSC Recruitment: 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! यहां देखें किस विभाग में कितने पद?

UPPSC Recruitment: 2158 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UPPSC Recruitment: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। UPPSC के जरिए कुल 2,158 पदों पर चयन किया जाएगा। इस भर्ती का विज्ञापन आज ( सोमवार, 22 दिसंबर) से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव हो गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयोग का कहना है कि आवेदन केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR ) के जरिए स्वीकार किया जायेगा। बिना OTR के किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी 2026 है। इसके बाद 29 जनवरी 2026 तक आवेदन के सुधार और शुल्क से जुड़ी समस्याओं को ठीक किया जा सकेगा।
|विभाग का नाम
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|पशुपालन एवं डेयरी विभाग
|पशु चिकित्सा अधिकारी
|404
|परिवार कल्याण महानिदेशालय
|स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
|221
|खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
|औषधि निरीक्षक
|26
|चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
|दंत सर्जन
|157
|विधायी विभाग
|कानूनी सलाहकार
|1
|आयुर्वेद निदेशालय
|चिकित्सा अधिकारी
|168
|जड़ी-बूटी चिकित्सा विभाग
|सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
|884
|यूनानी निदेशालय
|चिकित्सा अधिकारी
|25
|श्रम विभाग
|होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
|7
|होम्योपैथी विभाग
|विभिन्न पद
|265
