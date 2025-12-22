UPPSC Recruitment: 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! यहां देखें किस विभाग में कितने पद?

UPPSC Recruitment: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। UPPSC के जरिए कुल 2,158 पदों पर चयन किया जाएगा। इस भर्ती का विज्ञापन आज ( सोमवार, 22 दिसंबर) से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव हो गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।