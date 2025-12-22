22 दिसंबर 2025,

सोमवार

लखनऊ

UPPSC Recruitment: 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! यहां देखें किस विभाग में कितने पद?

UPPSC ने अलग-अलग विभागों में 2158 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। आवेदन केवल OTR के माध्यम से होंगे। जानिए आखिरी तारीख कब है?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 22, 2025

uppsc recruitment online applications open for over 2000 positions know how many positions available in each department

UPPSC Recruitment: 2158 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UPPSC Recruitment: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। UPPSC के जरिए कुल 2,158 पदों पर चयन किया जाएगा। इस भर्ती का विज्ञापन आज ( सोमवार, 22 दिसंबर) से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव हो गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन OTR के जरिए स्वीकार किया जाएगा

आयोग का कहना है कि आवेदन केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR ) के जरिए स्वीकार किया जायेगा। बिना OTR के किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी 2026 है। इसके बाद 29 जनवरी 2026 तक आवेदन के सुधार और शुल्क से जुड़ी समस्याओं को ठीक किया जा सकेगा।

किस विभाग में कितने पद

विभाग का नामपद का नामपदों की संख्या
पशुपालन एवं डेयरी विभागपशु चिकित्सा अधिकारी404
परिवार कल्याण महानिदेशालयस्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी221
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभागऔषधि निरीक्षक26
चिकित्सा स्वास्थ्य विभागदंत सर्जन157
विधायी विभागकानूनी सलाहकार1
आयुर्वेद निदेशालयचिकित्सा अधिकारी168
जड़ी-बूटी चिकित्सा विभागसामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी884
यूनानी निदेशालयचिकित्सा अधिकारी25
श्रम विभागहोम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी7
होम्योपैथी विभागविभिन्न पद265

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

गवर्नमेंट जॉब्स इन हिंदी

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UPPSC Recruitment: 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू! यहां देखें किस विभाग में कितने पद?

