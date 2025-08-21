अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज

जिसके बाद बुधवार देर रात शालीमार गार्डन थाने में यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ गाजियाबाद के बसपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने मामला दर्ज करवाया। शिकायत में कहा गया, '' पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने किया है। इस बात को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी वजह से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।''