अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज

FIR against YouTuber Puneet Superstar: जाने-माने यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुनीत सुपरस्टार उर्फ प्रकाश कुमार ने बसपा सुप्रीमो मायावती को 'मम्मी' कहकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड दिया था।
जिसके बाद बुधवार देर रात शालीमार गार्डन थाने में यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ गाजियाबाद के बसपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने मामला दर्ज करवाया। शिकायत में कहा गया, '' पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने किया है। इस बात को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी वजह से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।''
वहीं FIR दर्ज होने के बाद यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए वीडियो अपलोड किया। वीडियो में पुनीत ने कहा,'' हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं। दोबारा कभी ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूंगा।''
मंगलवार को पुनीत ने एक वीडियो अपलोड किया। इसमें उसने कहा,'' मायावती मम्मी आप मेरे को बहुत याद आती हो। आपको मैं बहुत याद करता हूं। मम्मी आप कहां चली गई हो….?''
बता दें कि इससे पहले पुनीत अपने वीडियो में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी जिक्र कर चुका है। उसने वीडियो में कहा था,'' अखिलेश पापा, क्या आप अपने इस बेटे को iPhone 16 Pro Max नहीं दिलवा सकते हैं? पापा… पापा दिलवा दो प्लीज पापा।''
बता दें कि यूट्यूब पर पुनीत सुपरस्टार के 24 हजार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो पुनीत बनाता है। अक्सर भिखारियों के साथ बैठकर उनका मजाक पुनीत उड़ाता है।