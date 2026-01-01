1 जनवरी 2026,

गाज़ियाबाद

रैपिड ट्रेन कांड: गाजियाबाद में वायरल वीडियो वाले छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में शादी

Ghaziabad News: गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड ट्रेन में आपत्तिजनक हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र-छात्रा की सगाई करा दी गई है। दोनों परिवारों ने सामाजिक बदनामी और भविष्य को देखते हुए एक सप्ताह में शादी का फैसला लिया है।

3 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Jan 01, 2026

rapid train viral video students marriage ghaziabad

Ghaziabad News | Photo Video Grab

Rapid train viral video students marriage: गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड ट्रेन के प्रीमियम कोच में अश्लील हरकत करने वाले छात्र-छात्रा की सगाई करा दी गई है। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी की तारीख भी तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर दोनों की शादी कर दी जाएगी। यह फैसला वायरल वीडियो के बाद समाज में हुई बदनामी और मानसिक दबाव को देखते हुए लिया गया।

दोनों बालिग और एक ही बिरादरी से संबंधित

बताया जा रहा है कि छात्र और छात्रा दोनों बालिग हैं और एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। छात्रा गाजियाबाद के एक बड़े कॉलेज से बीसीए (BCA) की पढ़ाई कर रही है, जबकि छात्र दूसरे कॉलेज से बीटेक (B.Tech) कर रहा है। दोनों पढ़ाई में सामान्य रूप से सक्रिय थे, लेकिन घटना के बाद से कॉलेज जाना बंद कर दिया था।

घटना के बाद छात्रा को भेजा गया रिश्तेदार के घर

रैपिड ट्रेन का वीडियो सामने आने के बाद छात्रा पर मानसिक दबाव काफी बढ़ गया था। परिवार की बदनामी और सामाजिक तानों से वह गहरे अवसाद में चली गई। हालात इतने बिगड़े कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। इसके बाद परिजनों ने महिला सदस्यों की मदद से उसकी काउंसिलिंग कराई और मानसिक स्थिति सुधारने के लिए उसे एक रिश्तेदार के घर भेज दिया।

चोरी-छिपे मिलते थे दोनों

जानकारी के अनुसार छात्र और छात्रा गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं और दोनों के गांव आसपास हैं। 21 वर्षीय छात्र एक सम्पन्न किसान परिवार से है, जबकि छात्रा भी अच्छे परिवार से आती है। नजदीकी और पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। परिवार से छिपकर दोनों अक्सर मिलते-जुलते और घूमने-फिरने लगे थे।

24 नवंबर को रैपिड ट्रेन में हुई आपत्तिजनक हरकत

24 नवंबर 2025 को दोनों नमो भारत रैपिड ट्रेन से मेरठ से मोदीनगर की ओर यात्रा कर रहे थे। उस समय ट्रेन में भीड़ कम थी और कई सीटें खाली थीं। इसी दौरान दोनों ने ट्रेन के भीतर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। कुछ यात्रियों ने स्थिति को देखकर नजरें फेर लीं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ पूरा खुलासा

यह पूरी घटना ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। बाद में यह फुटेज एक ट्रेन ऑपरेटर द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वीडियो सामने आते ही मामला तेजी से फैल गया और दोनों परिवारों को समाज में भारी बदनामी का सामना करना पड़ा।

समाज और बिरादरी के दबाव में लिया गया फैसला

वीडियो वायरल होने के बाद दोनों परिवारों ने आपस में बैठक की। बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने पहल करते हुए सुझाव दिया कि बीती बातों को भुलाकर दोनों की शादी करा दी जाए। उनका मानना था कि इससे सामाजिक बदनामी रुकेगी और दोनों को नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा।

छात्र के पिता का बयान आया सामने

छात्र के पिता ने कहा कि गलती उनके बेटे की है, लेकिन इस घटना में दोनों परिवारों की बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि उम्र कम होने के बावजूद इस तरह की घटना समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बेटा भले उनका हो, लेकिन दूसरी तरफ भी किसी की बेटी है, इसलिए अब शादी ही बेहतर समाधान है।

सादगी से कराई गई सगाई, बाहरी लोग नहीं बुलाए गए

दोनों की सगाई बेहद सादगी से कराई गई। इसमें केवल परिवार के सदस्य मौजूद रहे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। सगाई के फोटो और वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई, ताकि मामला दोबारा चर्चा में न आए।

एक हफ्ते में होगी चुपचाप शादी

परिवारों ने तय किया है कि दोनों की शादी एक सप्ताह के भीतर बेहद सादे तरीके से कर दी जाएगी। शादी समारोह को पूरी तरह निजी रखा जाएगा और किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा।

22 दिसंबर को दर्ज हुई थी FIR

घटना के बाद DBRRTS के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर को गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 24 नवंबर को शाम 4 बजे नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच-23 में अश्लील कृत्य हुआ था, जब ट्रेन दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी।

वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर बर्खास्त

जांच में सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने बिना अनुमति मोबाइल का इस्तेमाल किया और सीसीटीवी फुटेज को वायरल किया। यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन था। 3 दिसंबर को ही उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

Published on:

01 Jan 2026 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / रैपिड ट्रेन कांड: गाजियाबाद में वायरल वीडियो वाले छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में शादी

