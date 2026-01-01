रैपिड ट्रेन कांड: गाजियाबाद में वायरल वीडियो वाले छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में शादी

Rapid train viral video students marriage: गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड ट्रेन के प्रीमियम कोच में अश्लील हरकत करने वाले छात्र-छात्रा की सगाई करा दी गई है। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी की तारीख भी तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर दोनों की शादी कर दी जाएगी। यह फैसला वायरल वीडियो के बाद समाज में हुई बदनामी और मानसिक दबाव को देखते हुए लिया गया।