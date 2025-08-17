Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह

Utter Pradesh News: ना आव देखा ना ताव दबंगों ने शख्स पर कार चढ़ा दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए घटना का लाइव वीडियो।

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 17, 2025

Utter Pradesh News
जयपुर में दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार। फोटो सोर्स-X

Utter Pradesh News: जयपुर में शनिवार को एक एसयूवी ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रशेखर जयपुर में मजदूरी करता था.

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

मामले के मुताबिक, कार विवाद के चलते यूपी के 35 साल के युवक चंद्रशेखर को दबंगों ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि कार से चंद्रशेखर कहीं जा रहे थे। स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों के साथ इस दौरान उनकी बहस हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं स्कॉर्पियो सवारों की मौके पर मौजूद लोगों से भी झड़प हुई। इसके बाद गुस्साए में आए स्कॉर्पियो सवारों ने चंद्रशेखर को रौंद डाला।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे दिखाई दे रहा है कि कार युवक पर चढ़ा दी गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

पुलिस को स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे।

ये भी पढ़ें

‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स
मेरठ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.