ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह

पुलिस को स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे।