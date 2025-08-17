ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह

Utter Pradesh News: जयपुर में शनिवार को एक एसयूवी ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रशेखर जयपुर में मजदूरी करता था.
मामले के मुताबिक, कार विवाद के चलते यूपी के 35 साल के युवक चंद्रशेखर को दबंगों ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
बताया जा रहा है कि कार से चंद्रशेखर कहीं जा रहे थे। स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों के साथ इस दौरान उनकी बहस हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं स्कॉर्पियो सवारों की मौके पर मौजूद लोगों से भी झड़प हुई। इसके बाद गुस्साए में आए स्कॉर्पियो सवारों ने चंद्रशेखर को रौंद डाला।
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे दिखाई दे रहा है कि कार युवक पर चढ़ा दी गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।
पुलिस को स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे।