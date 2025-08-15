‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स

अंकुर के मुताबिक उसकी रोहन से करीब रात 12 बजे बातचीत हुई थी। इसके बाद से रोहन और शुभम का फोन स्विच ऑफ आने लगा। सुबह शुभम का फोन स्विच ऑन हुआ। जिसके बाद अंकुर ने फोन कर शुभम से अंकित के बारे में पूछा। इस पर शुभम ने कहा कि रात को ही अंकित को घर छोड़ दिया था। इस पर अंकुर ने अंकित के घर नहीं आने की बात कही। इसके बाद थाने में जाकर शिकायत की भी बात अंकुर ने कही।