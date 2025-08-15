‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेरठ में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
दरअसल, अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में युवक गया था। काफी समय तक वह घर पर नहीं लौटा तो युवक के परिजनों को उसकी चिंता हुई। शुक्रवार को मृतक के दोस्तों ने उसके परिजनों को बताया कि बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया था। मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी।
पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की तो उसका शव मवाना में बिजनौर हाईवे के लोहा कट के पास मिला। पूरा मामला गंगानगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। युवक के दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ की है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी दिव्या और 6 साल की बेटी है। वहीं मृतक के घरवालों को रो-रो कर बुरा हाल है।
बताया जा रहा है कि मृतक अंकित अपने दोस्त रोहन की बर्थ डे पार्टी में गया था। अंकित के भाई अंकुर का कहना है कि रोहन का फोन गुरुवार रात साढ़े बजे करीब आया। इस दौरान उसने बताया कि उसके जन्मदिन की पार्टी रजपुरा में रखी है। रोहन के साथ उसके दोस्त शुभम पंडित के होने की बात भी अंकुर ने कही। इस पर अंकित बर्थडे पार्टी अटेंड करने घर से निकला।
अंकुर के मुताबिक उसकी रोहन से करीब रात 12 बजे बातचीत हुई थी। इसके बाद से रोहन और शुभम का फोन स्विच ऑफ आने लगा। सुबह शुभम का फोन स्विच ऑन हुआ। जिसके बाद अंकुर ने फोन कर शुभम से अंकित के बारे में पूछा। इस पर शुभम ने कहा कि रात को ही अंकित को घर छोड़ दिया था। इस पर अंकुर ने अंकित के घर नहीं आने की बात कही। इसके बाद थाने में जाकर शिकायत की भी बात अंकुर ने कही।
इस पर शुभम ने कहा, '' रात को 4 से 5 लड़के गाड़ी में आए और उन्हें पकड़कर पीटा।'' इसके बाद बदमाश अंकित को अपने साथ लेकर चले गए। शुभम की बात सुन मृतक अंकित के परिजन थाने में तहरीर देने पहुंचे। जिसके बाद मवाना पुलिस ने घर से करीब 30 किमी दूर अंकित की लाश बरामद की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।