मेरठ

हाथ मत लगा… मेरा दिमाग खराब है? पुलिस अफसर पर भड़के चंद्रशेखर, बाइक पर बैठ निकले मेरठ

Bhim Army chief clash with police : दिल्ली से मेरठ जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद को पुलिस ने गाजियाबाद में रोक दिया।

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 10, 2026

चंद्रशेखर और पुलिस अफसर के बीच हुई बहस, Pc- Patrika

मेरठ : दिल्ली से मेरठ जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस द्वारा रोके जाने पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। यह घटना शनिवार राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर यूपी गेट के पास हुई, जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव जा रहे थे।

सूचना मिलते ही पुलिस ने इंदिरापुरम, खोड़ा और कौशांबी थाना क्षेत्रों की फोर्स के साथ यूपी गेट पर बैरिकेडिंग कर दी। जैसे ही भीम आर्मी प्रमुख का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया।

पुलिस और समर्थकों में तीखी नोकझोंक

बैरिकेडिंग के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल मेरठ की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान जब इंदिरापुरम थाना प्रभारी रविंद्र गौतम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच खींचतान तक हो गई। करीब 30 मिनट तक बहस, नोकझोंक और समझाने का दौर चलता रहा, लेकिन सांसद आगे बढ़ने पर अड़े रहे।

पुलिस को चकमा देकर निकले आगे

पुलिस के विरोध के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने डिवाइडर पार कर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर प्रवेश किया और किसी अन्य वाहन में बैठकर मौके से निकल गए। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण पुलिस उन्हें तुरंत पकड़ नहीं सकी। इसके बाद तीन थानों की पुलिस फोर्स भोजपुर बॉर्डर की ओर रवाना हुई।

वायरल हुए हंगामे के वीडियो

घटना के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में चंद्रशेखर आजाद पुलिसकर्मियों से कहते दिख रहे हैं- 'गलती से हाथ मत लगाना… मेरा गिरेबान पकड़ोगे? मुझे कोहनी मार रहे हो।' जब एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें साइड में चलकर बात करने को कहती हैं, तो वह कहते हैं, 'आप कौन हैं? मैं आपका जूनियर नहीं हूं। किस लहजे में बात कर रही हैं? हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और आपको शांति चाहिए।'

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम

चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने की सूचना के बाद मोदीनगर के भोजपुर इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। लंबी कतारों में फंसे वाहनों के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल, पूरे मामले को लेकर पुलिस सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है।

खबर शेयर करें:

