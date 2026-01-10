हाथ मत लगा… मेरा दिमाग खराब है? पुलिस अफसर पर भड़के चंद्रशेखर, बाइक पर बैठ निकले मेरठ

घटना के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में चंद्रशेखर आजाद पुलिसकर्मियों से कहते दिख रहे हैं- 'गलती से हाथ मत लगाना… मेरा गिरेबान पकड़ोगे? मुझे कोहनी मार रहे हो।' जब एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें साइड में चलकर बात करने को कहती हैं, तो वह कहते हैं, 'आप कौन हैं? मैं आपका जूनियर नहीं हूं। किस लहजे में बात कर रही हैं? हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और आपको शांति चाहिए।'