हाथ मत लगा… मेरा दिमाग खराब है? पुलिस अफसर पर भड़के चंद्रशेखर, बाइक पर बैठ निकले मेरठ

चंद्रशेखर और पुलिस अफसर के बीच हुई बहस, Pc- Patrika
मेरठ : दिल्ली से मेरठ जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस द्वारा रोके जाने पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। यह घटना शनिवार राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर यूपी गेट के पास हुई, जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव जा रहे थे।
सूचना मिलते ही पुलिस ने इंदिरापुरम, खोड़ा और कौशांबी थाना क्षेत्रों की फोर्स के साथ यूपी गेट पर बैरिकेडिंग कर दी। जैसे ही भीम आर्मी प्रमुख का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया।
बैरिकेडिंग के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल मेरठ की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान जब इंदिरापुरम थाना प्रभारी रविंद्र गौतम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच खींचतान तक हो गई। करीब 30 मिनट तक बहस, नोकझोंक और समझाने का दौर चलता रहा, लेकिन सांसद आगे बढ़ने पर अड़े रहे।
पुलिस के विरोध के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने डिवाइडर पार कर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर प्रवेश किया और किसी अन्य वाहन में बैठकर मौके से निकल गए। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण पुलिस उन्हें तुरंत पकड़ नहीं सकी। इसके बाद तीन थानों की पुलिस फोर्स भोजपुर बॉर्डर की ओर रवाना हुई।
घटना के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में चंद्रशेखर आजाद पुलिसकर्मियों से कहते दिख रहे हैं- 'गलती से हाथ मत लगाना… मेरा गिरेबान पकड़ोगे? मुझे कोहनी मार रहे हो।' जब एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें साइड में चलकर बात करने को कहती हैं, तो वह कहते हैं, 'आप कौन हैं? मैं आपका जूनियर नहीं हूं। किस लहजे में बात कर रही हैं? हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और आपको शांति चाहिए।'
चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने की सूचना के बाद मोदीनगर के भोजपुर इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। लंबी कतारों में फंसे वाहनों के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल, पूरे मामले को लेकर पुलिस सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है।
