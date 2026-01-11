11 जनवरी 2026,

मेरठ

क्या लड़की ने ही रची थी वारदात की पूरी साजिश? मेरठ हत्याकांड में ‘प्यार एंगल’ का बड़ा ट्विस्ट

मेरठ हत्याकांड में अब ‘प्यार एंगल’ ने केस को नया मोड़ दिया है। आरोपी और लड़की लंबे समय से प्रेम में थे और किडनैपिंग के बाद उत्तराखंड चले गए।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Jan 11, 2026

दलित महिला हत्या का रहस्य अब प्रेम प्रसंग से जुड़ा

दलित महिला हत्या का रहस्य अब प्रेम प्रसंग से जुड़ा

Meerut News: यूपी के मेरठ में हुए दलित महिला हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। पुलिस ने 48 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों को उत्तराखंड से पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों हरिद्वार जाने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रुड़की रेलव स्टेशन से ही दबोच लिया। अभी तक इस मामले को जातिवाद और दबंगई के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन दोनों के पकड़े जाने के बाद इस केस में प्यार का नया एंगल आ गया है। पुलिस अब दोनों को अलग-अलग बैठाकर पुछताछ कर रही है।

8 जनवरी को हुए मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी की किडनैपिंग ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खिंचा।घटना के बाद इस पर खूब ज्यादा राजनीति भी हुई। वहीं इस केस में नया खुलासा सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला है कि दोनों आरोपी और लड़की के बीच काफी लंबे समय से प्यार था, जिस कारण यह पूरी घटना घटी। सूत्रों के अनुसार, लड़की के अपहरण के बाद, दोनों मेरठ से दूर उत्तराखंड चले गए। वहां दोनों ने होटल लिया और वहीं साथ में रहने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब इस मामले में जातिवाद जैसी कोई वजह सामने नहीं आ रही।

लड़की है बालिग, लेकिन बताया नाबालिक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की की उम्र करीब 21 साल है और दोनों की बालिक हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे से प्यार कर रहे थे और दोनों साथ में रहना चाहते थे, जिस वजह से दोनों ने मिलकर किडनैपिंग की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि अभी लड़की की मां सुनीता की हत्या मामले में दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक यही था कि आरोपी पारस सोम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है, लेकिन प्रेम प्रसंग ने इस केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।

पुलिस अब इस केस को प्रेम प्रसंग के एंगल से जोड़ते हुए, दोनों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूछताछ के बाद ही अब इस केस की असली वजह पता चल पाएगी। 8 जनवरी गुरुवार को लड़की अपनी मां के साथ खेत में जा रही थी। तभी वहां कुछ दंबगों ने आकर लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, विरोध करने पर दंबगों ने मां की हत्या कर दी। मामल की जानकारी होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की थी।

Published on:

11 Jan 2026 10:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / क्या लड़की ने ही रची थी वारदात की पूरी साजिश? मेरठ हत्याकांड में 'प्यार एंगल' का बड़ा ट्विस्ट

मेरठ

उत्तर प्रदेश

