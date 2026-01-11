क्या लड़की ने ही रची थी वारदात की पूरी साजिश? मेरठ हत्याकांड में ‘प्यार एंगल’ का बड़ा ट्विस्ट

8 जनवरी को हुए मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी की किडनैपिंग ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खिंचा।घटना के बाद इस पर खूब ज्यादा राजनीति भी हुई। वहीं इस केस में नया खुलासा सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला है कि दोनों आरोपी और लड़की के बीच काफी लंबे समय से प्यार था, जिस कारण यह पूरी घटना घटी। सूत्रों के अनुसार, लड़की के अपहरण के बाद, दोनों मेरठ से दूर उत्तराखंड चले गए। वहां दोनों ने होटल लिया और वहीं साथ में रहने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब इस मामले में जातिवाद जैसी कोई वजह सामने नहीं आ रही।