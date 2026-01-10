मेरठ केस: आरोपी फरार, गांव में RAF-PAC तैनात, सपा नेताओं को नहीं मिली अनुमति

Dalit murder sp leaders police clash Meerut:मेरठ जिले में दलित महिला की निर्मम हत्या और उसकी बेटी के कथित अपहरण की घटना ने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सियासत को भी गरमा दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने परतापुर के प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए।