मेरठ

मेरठ से अगवा दलित लड़की बरामद, मां की हत्या कर उठा ले गया था आरोपी;गिरफ्तार

Meerut kidnapping accused arrested : मेरठ में दलित लड़की का अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवती को भी बरामद कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 10, 2026

पुलिस ने युवती का अपहरण करने वाले आरोपी पारस को किया गिरफ्तार, लड़की को सकुशल किया बरामद, pc- x

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दिनदहाड़े दलित किशोरी के अपहरण और उसकी बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात के तीन दिन बाद शनिवार को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी युवक पारस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मेरठ लाया जा रहा है।

एसएसपी विपिन ताड़ा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मेरठ और सहारनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लड़की को सुरक्षित बरामद किया गया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

मुखबिर और सर्विलांस से मिला सुराग

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुखबिर तंत्र और सर्विलांस की मदद से अहम जानकारियां मिली थीं। इन्हीं सुरागों के आधार पर सहारनपुर में दबिश दी गई और दोनों को बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी और युवती से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

मेरी बहन को बदनाम मत करो…

युवती के सुरक्षित मिलने के बाद उसके बड़े भाई नरसिंह ने भावुक होते हुए कहा, 'मेरी बहन को बदनाम मत करो। उस पर कोई गलत आरोप न लगाया जाए। मेरी मां चली गई, लेकिन मेरी बहन जिंदा है। उसके साथ पूरा परिवार और समाज खड़ा है। नेता और प्रशासन कोई गलत बयान न दिलवाएं।'

जान लीजिए क्या है पूरा मामला

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में एक दबंग कंपाउंडर ने दलित महिला की हत्या कर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल था। सपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचे। गांव में भारी फोर्स तैनात थी।

घटना के बाद जब महिला का शव लेकर एम्बुलेंस गांव पहुंची, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजना चाहती है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला का अंतिम संस्कार हुआ।

image

