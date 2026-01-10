मेरठ से अगवा दलित लड़की बरामद, मां की हत्या कर उठा ले गया था आरोपी;गिरफ्तार

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दिनदहाड़े दलित किशोरी के अपहरण और उसकी बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात के तीन दिन बाद शनिवार को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी युवक पारस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मेरठ लाया जा रहा है।