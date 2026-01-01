1 जनवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

आंख का सॉकेट और कंधा फ्रैक्चर, चेहरे पर 20 से ज्यादा टांके…25 साल की युवती से गैंगरेप में हैवानियत की सारी हदें पार

Faridabad gang rape: फरीदाबाद में 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती कार में हुए रेप मामले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई है। उसके चेहरे और कंधे में फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई हैं, फिलहाल डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 01, 2026

Faridabad gang rape victim fractured shoulder 20 stitches on face

Faridabad gang rape: फरीदाबाद में 90 की स्पीड में चलती कार में हुए बलात्कार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।
फरीदाबाद में 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती कार में हुए बलात्कार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, इस मामले में पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उसके चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर और कंधे में डिसलोकेशन हो गया है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर कई गंभीर चोटें लगी हैं। चेहरे पर दो बड़े घाव हैं, जिन पर डॉक्टरों ने 20 टांके लगाए हैं। पीड़िता का इलाज कर रहे डॉ. अमित यादव ने जानकारी दी है कि वे उसके कंधे के फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं।

लगातार 2 से 3 घंटे तक हुआ रेप

आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर 25 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। महिला ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने उसे कार में बेरहमी से पीटा। हाईवे पर कार चलती रही और आरोपियों ने महिला के साथ लगातार तीन घंटे तक बलात्कार किया। इसके बाद आरोपियों ने उसे चलती कार से सड़क पर फेंक दिया। फिलहाल पीड़िता को एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।

विस्तार से जानिए पूरा मामला

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता 3 बच्चों की मां हैं और वह पति से अनबन होने के बाद से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, किसी बात को लेकर मां से लड़ाई होने के बाद महिला घर से निकलकर अपने पास में ही दोस्त के घर गई थी। वहां से वापस घर आने के लिए सोच ही रही थी लेकिन थोड़ी देर हो गई। वह आधी रात को दोस्त के घर से निकली और मेट्रो चौक के पास वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां एक सफेद रंग की ईको वैन पहुंची। उसमें दो लोग सवार थे। उन्होंने लिफ्ट की पेशकश की, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर एक सुनसान इलाके में ले जाकर महिला से रेप किया।

 3 घंटे तक चिल्लाती रही महिला

चलती कार में महिला सहायता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन ठंड और सुनसान होने की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। जब आरोपियों ने रेप के बाद चलती कार से फेंक दिया। फिर खुन से लथपथ महिला ने खुद को संभाला और किसी तरह अपनी बहन को फोन किया। बहन तुरंत मौके पर पहुंची और उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल ले गई। गंभीर चोटों को देखते हुए अस्पताल ने उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। हालांकि, उसे फरीदाबाद के ही एक अन्य निजी अस्पताल में ले जाया गया।

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस पूरे रेप कांड प्रकरण में पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, क्राइम ब्रांच ने अपराध में इस्तेमाल की गई ईको वैन बरामद कर ली है और वाहन, पीड़ित और आरोपियों से फोरेंसिक नमूने इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस पीड़िता के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहचान परेड कराने की योजना बना रही है। पीड़िता की बहन के बयान के आधार पर मंगलवार को कोतवाली थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया।

