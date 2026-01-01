आंख का सॉकेट और कंधा फ्रैक्चर, चेहरे पर 20 से ज्यादा टांके…25 साल की युवती से गैंगरेप में हैवानियत की सारी हदें पार

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता 3 बच्चों की मां हैं और वह पति से अनबन होने के बाद से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, किसी बात को लेकर मां से लड़ाई होने के बाद महिला घर से निकलकर अपने पास में ही दोस्त के घर गई थी। वहां से वापस घर आने के लिए सोच ही रही थी लेकिन थोड़ी देर हो गई। वह आधी रात को दोस्त के घर से निकली और मेट्रो चौक के पास वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां एक सफेद रंग की ईको वैन पहुंची। उसमें दो लोग सवार थे। उन्होंने लिफ्ट की पेशकश की, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर एक सुनसान इलाके में ले जाकर महिला से रेप किया।